Hà Nội tính phương án quản lý 109 công trình văn hóa, thể thao chuyển giao cho xã, phường

Làm rõ trách nhiệm quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao

Tại phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố do Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức, các đại biểu đề nghị làm rõ mô hình quản lý thống nhất các thiết chế văn hóa, thể thao sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhất là việc phân định trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đặt vấn đề về hiệu quả khai thác tài sản công, tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với các cơ sở nhà, đất và việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Đại biểu Phan Thị Thu Hà đề nghị làm rõ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý tài sản và đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu quả hoạt động của từng thiết chế; đồng thời xác định thời điểm hoàn thiện mô hình để các địa phương thực hiện thống nhất.

Đại biểu Nguyễn Hà Duy đề nghị làm rõ phương án quản lý 109 công trình cấp huyện được chuyển giao cho 31 xã, phường, trong đó xác định công trình giao cấp xã quản lý, công trình khai thác chung và công trình thành phố trực tiếp quản lý, điều phối.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, tại các phường có trung tâm văn hóa - thể thao; tại các xã có trung tâm dịch vụ tổng hợp là đơn vị sự nghiệp được giao quản lý, vận hành thiết chế.

Tuy nhiên, hiệu quả vận hành giữa các địa phương chưa đồng đều. Sở đã tổ chức tập huấn chuyên môn và tiếp tục phối hợp với các xã, phường để rà soát tồn tại, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đối với 109 thiết chế được chuyển giao, ngành văn hóa đã rà soát tại 30 quận, huyện trước đây. Những công trình đáp ứng quy định phân cấp được chuyển về xã, phường; các công trình quy mô lớn có thể khai thác, sử dụng chung theo khu vực.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long tại phiên giải trình.

Sở đề xuất các địa phương phối hợp khai thác một số công trình như Khu thể thao Quần Ngựa, khu thể thao tại Long Biên và Đông Anh. Đồng thời, xây dựng phương án khai thác từng phần diện tích để nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí.

Về việc một số nơi giao thiết chế cho nhà văn hóa, nơi khác giao cho trung tâm dịch vụ tổng hợp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng cho biết Sở đang rà soát để thống nhất trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưỡng, Trung tâm dịch vụ tổng hợp hiện có tại 78 xã, phù hợp với đặc thù địa phương có hoạt động nông nghiệp; trong khi 48 trung tâm văn hóa, thể thao tại các địa phương không có hoạt động nông nghiệp không được giao những nội dung này.

Phấn đấu hoàn thiện 22 đơn giá trong tháng 10

Về 22/46 cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận, ông Phạm Tuấn Long cho biết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát hiện trạng và xây dựng lộ trình hoàn thiện thủ tục.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện không có vướng mắc lớn về đất đai đối với việc cấp giấy chứng nhận cho các công trình văn hóa, công trình sự nghiệp; các đơn vị cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Về chậm ban hành định mức, đơn giá, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các đơn vị cơ bản đã hoàn thành dự thảo. Một số đơn giá đã trình, đang được thẩm định; 22 đơn giá còn lại được phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Liên quan đội ngũ quản lý sau khi chuyển giao công trình từ cấp quận, Sở Nội vụ cho biết, nhân lực tại xã, phường cơ bản đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, các sở sẽ tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

Về cơ sở dữ liệu dùng chung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng 3 cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa và di tích lịch sử; thể thao và các cơ sở thể thao; lễ hội và sự kiện cộng đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị bổ sung dữ liệu về các thiết chế văn hóa, thể thao tại thôn, tổ dân phố. Hiện Hà Nội có 4.481 thiết chế văn hóa tại thôn, tổ dân phố và gần 2.000 cơ sở văn hóa.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, dữ liệu tổng thể sẽ phục vụ quản lý tình trạng, hoạt động và tần suất sử dụng của từng thiết chế.

Thành phố cũng đang phối hợp xây dựng nền tảng văn hóa và du lịch số, nghiên cứu đưa dữ liệu thiết chế văn hóa, thể thao lên bản đồ số và nền tảng iHanoi, giúp người dân tra cứu địa điểm, lịch trình, thời gian và công suất hoạt động của từng thiết chế.

Rà soát, tổ chức lại mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao

Phát biểu bế mạc phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá, qua phiên họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên qua giám sát và được cử tri, nhân dân quan tâm. Lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan cũng đã giải trình, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục.

Theo ông Trần Thế Cương, thời gian qua, Hà Nội đã dành nguồn lực đáng kể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác chưa đồng đều, có nơi chưa tương xứng với nguồn lực, tài sản thành phố đã đầu tư. Việc phân định giữa quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động ở một số nơi chưa rõ; cơ chế tài chính, khai thác tài sản công và xã hội hóa còn vướng mắc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Trần Thế Cương bế mạc phiên giải trình.

Từ kết quả giám sát và phiên giải trình, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và tổ chức lại mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao trên cơ sở Quy hoạch Thủ đô. Việc rà soát cần đánh giá đầy đủ hiện trạng, công năng, phạm vi phục vụ, tần suất sử dụng và hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở đó, thành phố cần phân loại rõ công trình cần đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, điều chỉnh công năng hoặc có thể sử dụng chung; tập trung nguồn lực cho những nơi thực sự cần thiết, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Đối với các dự án đầu tư mới, ngay từ giai đoạn chuẩn bị cần xác định rõ đơn vị tiếp nhận, mô hình quản lý, nhân lực, kinh phí vận hành, bảo trì và phương án khai thác.

Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị sớm hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động giữa thành phố, các sở chuyên ngành và UBND xã, phường.

Đối với các công trình quy mô lớn trước đây thuộc cấp huyện, nay giao xã, phường quản lý, cần nghiên cứu cơ chế điều phối, khai thác và sử dụng chung, đồng thời tổ chức các chương trình cấp thành phố, liên địa bàn đối với những công trình có khả năng phục vụ nhiều xã, phường.