Mục tiêu tới 2050, đặc khu Thổ Châu đón hơn 100.000 du khách mỗi năm

Chiều 30/9, UBND đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung đặc khu Thổ Châu đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 1.398 ha của 8 hòn đảo gồm Thổ Chu, Hòn Khô, Hòn Nhạn, Hòn Cao Cát, Hòn Từ, Hòn Xanh, Hòn Đá Bàn và Hòn Cao; cùng 235 ha khu vực dự kiến lấn biển.

Định hướng phát triển cốt lõi của đặc khu là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, dân số đặc khu đạt khoảng 4.000 - 4.500 người và đến năm 2050 tăng lên khoảng 8.000 -10.000 người. Du lịch hải đảo được đặc khu Thổ Châu định hướng trở thành một trong những động lực phát triển, với mục tiêu đến năm 2050 đón khoảng 100.000 - 150.000 lượt khách/năm.

Về không gian phát triển, Bãi Ngự tiếp tục được xác định là trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế của đặc khu. Khu vực Bãi Dong, rộng khoảng 76 ha, được quy hoạch phát triển cảng lưỡng dụng và trung tâm hậu cần nghề cá.

Đặc biệt, quy hoạch ưu tiên khoảng 235 ha cho phương án lấn biển nhằm tạo quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị, cảng biển và các dịch vụ du lịch. Việc lấn biển được định hướng kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Thổ Châu quy hoạch ưu tiên khoảng 235 ha cho phương án lấn biển.

Về hạ tầng, đặc khu sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới đường vòng quanh đảo, nâng cấp hệ thống cấp điện với công suất dự kiến đạt 21MW vào năm 2050. Thổ Châu cũng nghiên cứu ứng dụng giải pháp khử mặn nước biển nhằm bảo đảm nguồn cung nước sạch ổn định, bền vững.

Theo Quyết định số 364/QĐ-UBND, UBND đặc khu Thổ Châu giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch và triển khai cắm mốc thực địa theo quy định.