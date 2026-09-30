Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai giám sát tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo sở, ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương có dự án thực hiện, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh Long Thành, Long Khánh, Trảng Bom, Xuân Lộc.

Việc chậm cắt cây cao su trong phạm vi thực hiện dự án của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã góp phần làm chậm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Phạm Quang

Đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực tế công tác thi công, tình hình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 dự án: đường ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773.

Về cơ bản, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh tập trung triển khai quyết liệt, bám sát kế hoạch UBND thành phố giao. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đều được báo cáo kịp thời để UBND thành phố, các cấp, ngành hướng dẫn xử lý.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Mi cùng các thành viên đoàn nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. Ảnh: Phạm Quang

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đến nay Dự án ĐT.770B đã bàn giao 186,12ha, đạt 69,3%; Dự án ĐT.773 bàn giao 133,9ha, đạt 59,67%; Dự án ĐT.769 bàn giao mặt bằng đạt 54,01%.

Qua tổng hợp, rà soát, xét tái định cư tại các dự án có 3.418 trường hợp, trong đó đủ điều kiện tái định cư là 1.809 trường hợp. Quỹ đất tái định cư hiện chưa đáp ứng kịp nhu cầu của một số dự án đang triển khai. Nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng 3 dự án này do: vướng mắc trong xác nhận nguồn gốc đất, chậm cắt cây cao su trong phạm vi thực hiện dự án của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Tiến độ giải ngân, tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng một số khu tái định cư còn chậm, làm phát sinh khó khăn trong công tác vận động, tạo sự đồng thuận của người dân đối với việc thực hiện dự án... cũng đã được các bên liên quan báo cáo đoàn giám sát.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục giám sát thực tế các dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; khảo sát 3 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Nhơn Trạch, xã Phước An và xã Long Phước.