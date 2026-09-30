Quảng Trị: Phê duyệt dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS hơn 120 tỷ đồng

Ngày 30/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân.

Phối cảnh dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Ngân.

Theo đó, dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) diện tích sử dụng đất của dự án 5,87ha.

Dự án do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 123,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện năm 2026 - 2027.

Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt, rèn luyện ổn định, an toàn và phù hợp cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện học sinh.

Qua đó, dự án góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường công bằng trong tiếp cận giáo dục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo quyết định, quy mô đầu tư xây dựng gồm hạng mục công trình chính, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị.

Trong đó, hạng mục công trình chính gồm: nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết và bộ môn khối THCS, nhà học lý thuyết và bộ môn khối Tiểu học, nhà nội trú học sinh nam, nhà nội trú học sinh nữ, nhà nội trú giáo viên, nhà đa năng, nhà ăn và bếp, nhà thư viện.

Các hạng mục phụ trợ gồm: Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe giáo viên, nhà để xe học sinh, hệ thống nhà cầu nối, sân khuôn viên và sân thể dục thể thao, nhà tập kết chất thải rắn. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm: San nền, đường giao thông nội bộ và bãi đỗ xe, hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, hệ thống cấp điện ngoài nhà...

Hạng mục thiết bị gồm thiết phục vụ làm việc, học tập và nội trú; thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị camera, mạng và thông tin.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức triển khai dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo hình thức dự án đầu tư công đặc biệt đã được UBND tỉnh chấp thuận và theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn diện các nội dung của dự án trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Tính toán, lựa chọn giải pháp thiết kế kỹ thuật tối ưu, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và mỹ quan nhưng phải tiết kiệm chi phí đầu tư…