An Giang: Thông qua Quy hoạch Đặc khu Thổ Châu

Theo Quyết định số 364/QĐ-UBND của UBND Đặc khu Thổ Châu phạm vi lập quy hoạch Đặc khu Thổ Châu bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 1.398,04 ha của 8 hòn đảo (Thổ Chu, Hòn Khô, Hòn Nhạn, Hòn Cao Cát, Hòn Từ, Hòn Xanh, Hòn Đá Bàn, Hòn Cao) và 235 ha khu vực dự kiến lấn biển.

Quang cảnh Hội nghị thông qua quy hoạch

Đồ án quy hoạch đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cụ thể theo hai giai đoạn. Về dân số, dự kiến quy mô sẽ đạt khoảng 4.000 - 4.500 người vào năm 2035 và tăng lên 8.000-10.000 người vào năm 2050.

Ngành du lịch hải đảo tại Đặc khu Thổ Châu được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ, hướng tới đón 100.000-150.000 lượt khách/năm vào năm 2050.

Không gian Đặc khu Thổ Châu sẽ được tổ chức tập trung với các phân vùng chức năng rõ rệt. Trong đó, Bãi Ngự tiếp tục giữ vai trò là trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế. Khu vực Bãi Dong rộng 76 ha được quy hoạch thành cảng lưỡng dụng và trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại.

Đặc biệt, Đặc khu Thổ Châu sẽ có khu lấn biển 235 ha nhằm tạo quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị, cảng biển và dịch vụ du lịch.

Một góc Đặc khu Thổ Châu (Ảnh: Phương Vũ)

Để đồng bộ hạ tầng, Đặc khu Thổ Châu sẽ hoàn thiện mạng lưới đường vòng quanh đảo, nâng cấp hệ thống cấp điện (đạt 21 MW năm 2050) và ứng dụng giải pháp lọc nước biển thành nước ngọt để đảm bảo nguồn cung nước sinh hoạt bền vững.

Đặc khu Thổ Châu có vị trí chiến lược của vùng biển Tây Nam. Định hướng phát triển cốt lõi của Đặc khu Thổ Châu là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.