Cải tạo, nâng cấp ĐT.108 đoạn Thuận Châu - Co Mạ

Trung tâm xã Co Mạ.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Thuận Châu, Nậm Lầu và Co Mạ, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2030. Trong đó, năm 2026 sẽ tập trung chuẩn bị dự án; giai đoạn 2027-2030 thực hiện xây dựng, hoàn thành công trình và quyết toán dự án.

Theo Quyết định, tuyến đường được cải tạo, nâng cấp với tổng chiều dài khoảng 40 km, chia thành 3 đoạn có quy mô đầu tư khác nhau. Trong đó, đoạn Km0-Km1+033 được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, nền đường rộng 17,5 m, mặt đường 10,5 m, hè phố rộng 7m, đồng thời đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và an toàn giao thông đồng bộ.

Đoạn từ Km1+033 đến Km3+200 được đầu tư phân kỳ, tận dụng đường hiện có, cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Đoạn Km3+200-Km40 tiếp tục tận dụng tối đa tuyến đường cũ, cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi; các công trình trên tuyến và hệ thống an toàn giao thông được xây dựng đồng bộ.

Dự án nhằm khắc phục tình trạng tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao khả năng khai thác, tạo thuận lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và góp phần củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời tham mưu phân bổ, giao kế hoạch vốn phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.