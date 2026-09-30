Vị thế đặc biệt của cao tốc Bến Lức - Long Thành

Theo phương án của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến vào đêm 30/9. Từ đây, tuyến cao tốc dài gần 58 km sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương với Quốc lộ 51, tạo thêm một hành lang Đông - Tây qua phía nam TP.HCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường nhanh nhất để người dân miền Tây đi sân bay Long Thành, đang trong giai đoạn nước rút trước thời điểm vận hành thử. Đáng chú ý, tuyến đường còn kết nối các trung tâm sản xuất tại Long An (cũ), TP.HCM và Đồng Nai với hệ thống cảng biển và các hạ tầng logistics quy mô lớn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vị trí, hướng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Kết nối Long An với các đầu mối logistics

Theo Savills, đối với các doanh nghiệp sản xuất và logistics, việc hình thành tuyến Bến Lức - Long Thành có thể rút ngắn hành trình giữa các khu vực công nghiệp phía tây và phía đông TP.HCM. Đồng thời, dự án còn hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tổ chức chuỗi cung ứng và vận chuyển hàng hóa.

Nhận định về vai trò của tuyến cao tốc, ông John Campbell, Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam, cho biết: "Đối với Long An, tầm quan trọng của cao tốc Bến Lức - Long Thành không đơn thuần là việc mở thêm một tuyến cao tốc. Nó tạo ra một kết nối đông - tây mạnh mẽ hơn nhiều trên khắp miền Nam Việt Nam và đưa các khu công nghiệp phía tây TP.HCM đến gần hơn với các hạ tầng quy mô lớn đang được phát triển ở phía đông".

Đại diện Savills Việt Nam phân tích tác động của cao tốc Bến Lức - Long Thành được nhìn nhận rõ hơn trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn trong khu vực đang đồng thời được triển khai và hoàn thiện.

Theo ông, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hướng tới khai thác thương mại từ tháng 12 năm nay, sau giai đoạn thử nghiệm dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11. Khi đi vào hoạt động, sân bay sẽ bổ sung năng lực kết nối hàng không quốc tế cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt phù hợp với các ngành có yêu cầu cao về tốc độ và giá trị hàng hóa như điện tử, công nghệ cao và thiết bị y tế.

Trong khi đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tiếp tục đóng vai trò là cửa ngõ hàng hải quốc tế của khu vực. Cùng với Quốc lộ 51 và các tuyến kết nối Biên Hòa - Vũng Tàu, mạng lưới này giúp tăng khả năng tiếp cận cảng biển của các khu công nghiệp tại phía tây và phía đông TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM và kế hoạch triển khai Vành đai 4 sẽ tiếp tục mở rộng liên kết giữa các cực sản xuất, logistics và đô thị trong vùng, qua đó hỗ trợ hình thành một mạng lưới công nghiệp có tính kết nối cao hơn.

Diện mạo cao tốc Bến Lức - Long Thành trước thời điểm thông xe toàn tuyến. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lãnh đạo Savills Việt Nam cho biết trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại một số thị trường truyền thống như Bình Dương (cũ) và Đồng Nai ngày càng hạn chế, Long An (cũ) đang có lợi thế về dư địa phát triển và khả năng cung cấp đa dạng các loại hình bất động sản công nghiệp.

Ông dẫn chứng số liệu của Savills cho thấy Long An (cũ) hiện có khoảng 4.000 ha đất khu công nghiệp, trong đó khoảng 3.000 ha đã được cho thuê, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 82%. Thị trường cũng có khoảng 3,2 triệu m2 diện tích nhà xưởng và kho xây sẵn (RBF/RBW), với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%.

Nguồn cung này trải dài trên các khu vực công nghiệp trọng điểm như Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa, với các sản phẩm hướng đến nhiều nhóm nhu cầu khác nhau.

Một số dự án đáng chú ý gồm KCN Sinh thái Prodezi, quy mô 400 ha, định hướng phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và thu hút các ngành công nghệ cao; cùng Phú An Thạnh của KCN Vietnam, với quy mô 13,4 ha nhà xưởng xây sẵn, cách tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 20 km.

Theo ông John Campbell, sự kết hợp giữa quỹ đất, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn và khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện có thể giúp Long An (cũ) tiếp tục mở rộng vai trò trong bản đồ công nghiệp phía Nam, đặc biệt đối với các doanh nghiệp ưu tiên tốc độ triển khai và khả năng tiếp cận thị trường.

Hạ tầng tạo lợi thế hút FDI

Cao tốc Bến Lức - Long Thành là một trong nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai tại Việt Nam. Savills nhận định sự cải thiện của hạ tầng diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào sản xuất tại Việt Nam tiếp tục tập trung vào các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Theo dữ liệu Savills, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, trong đó vốn FDI đăng ký mới vào ngành chế biến, chế tạo đạt 10,71 tỷ USD. Riêng lĩnh vực điện tử ghi nhận mức tăng đáng kể, từ khoảng 985 triệu USD lên 7,03 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ của các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.

Trong bối cảnh này, lợi thế cạnh tranh của một địa điểm công nghiệp không chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí, mà còn ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối hiệu quả với các trung tâm sản xuất, sân bay, cảng biển và mạng lưới giao thông liên vùng.

Ông John Campbell nhận định giá trị thực sự đến từ hiệu ứng mạng lưới. Một tuyến cao tốc, sân bay hay cảng biển có giá trị công nghiệp lớn hơn khi nó kết nối hiệu quả với các hạ tầng khác.

"Miền Nam Việt Nam đang từng bước tạo ra mạng lưới đó, và điều này mở rộng số lượng các địa điểm có thể cạnh tranh thực sự cho các khoản đầu tư sản xuất và logistics chất lượng cao”, đại diện Savills nói.