[Video] Hà Nội quy định tiêu chí phòng, chống thiên tai đối với nhà ở hộ gia đình

Về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh thước đo cuối cùng không phải chỉ là số lượng dự án đã có phương án xử lý. Sau khi được tháo gỡ, các dự án phải thực sự được triển khai, đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả, tạo việc làm, giá trị gia tăng, khơi thông nguồn lực và đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế-xã hội.