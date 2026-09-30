[Video] Hà Nội quy định tiêu chí phòng, chống thiên tai đối với nhà ở hộ gia đình
UBND thành phố Hà Nội quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; trong đó yêu cầu dừng thi công khi có cảnh báo rủi ro thiên tai từ cấp 2 trở lên.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 132/2026, quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-quy-dinh-tieu-chi-phong-chong-thien-tai-doi-voi-nha-o-ho-gia-dinh-post991961.html