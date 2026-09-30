Thước đo xử lý dự án tồn đọng là phải khơi thông nguồn lực, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 30/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo - Ảnh: CP

Nhiều dự án khó, phức tạp về pháp lý, kéo dài qua nhiều thời kỳ pháp luật

Theo báo cáo của Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 751, Hệ thống 751 ghi nhận cả nước có 5.012 dự án khó khăn, vướng mắc, với tổng diện tích sử dụng đất 213.581 ha, tổng mức đầu tư 3.688.751 tỷ đồng.

Theo số liệu cập nhật trên Hệ thống 751, 3.557 dự án, với tổng diện tích 139.404 ha, tổng mức đầu tư 2.490.432 tỷ đồng, đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc, chiếm 71% tổng số dự án.

Bên cạnh đó, 1.131 dự án, với tổng diện tích 56.405 ha, tổng mức đầu tư 779.047 tỷ đồng, đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, chiếm 23% tổng số dự án.

Còn 158 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất 13.073 ha, tổng mức đầu tư 229.410 tỷ đồng, được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương, chiếm 3% tổng số dự án. Trong đó, 34 dự án được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội và 124 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo - Ảnh: CP

Theo Bộ Tài chính, số dự án này không lớn về số lượng nhưng chủ yếu là những dự án khó, phức tạp về pháp lý, kéo dài qua nhiều thời kỳ pháp luật; một số vướng mắc mang tính đặc thù, chưa thể áp dụng các cơ chế, chính sách đã được ban hành để tháo gỡ.

Báo cáo cũng cho thấy tiến độ, chất lượng rà soát và cập nhật dữ liệu tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; thông tin về tình huống pháp lý, nguyên nhân, thẩm quyền xử lý và giải pháp đề xuất còn chưa đầy đủ.

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, theo số liệu cập nhật trên Hệ thống 751, tổng số tiền đã nộp ngân sách là 52.634 tỷ đồng, gồm 33.410 tỷ đồng trước ngày 1/1/2025, 13.804 tỷ đồng trong năm 2025 và 5.420 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo mới có 20 địa phương cập nhật thông tin, còn 12 địa phương chưa cập nhật.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn báo cáo - Ảnh: CP

Rõ trách nhiệm, thời hạn; lấy kết quả thực chất làm thước đo

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các nhiệm vụ về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng phải xác định rõ trách nhiệm, công việc, thời hạn và kết quả. Những việc thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, né tránh; lãnh đạo các bộ, địa phương chịu trách nhiệm xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền theo phân công và quy định.

Đối với 1.131 dự án đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính phân loại theo từng bộ, ngành, địa phương, thống nhất thời hạn hoàn thành và đưa vào kế hoạch theo dõi, đôn đốc.

Đối với 158 dự án được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, các bộ, cơ quan phải làm rõ từng vướng mắc, căn cứ pháp luật và phương án xử lý; nêu cụ thể vướng ở quy định nào, cần sửa văn bản pháp luật nào, hình thức sửa, cơ quan chủ trì và thời hạn thực hiện.

Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu - Ảnh: CP

Trong đó, 34 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội phải được tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/10/2026; 124 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương phải báo cáo Chính phủ trước ngày 20/10/2026.

Cùng với xử lý từng dự án, các bộ, ngành phải tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung những bất cập trong các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, quy hoạch, khoáng sản và quản lý tài sản công.

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương, bảo đảm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gắn với xem xét, xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả; xây dựng tiêu chí, hướng dẫn chuyên ngành để đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như khả năng, điều kiện khắc phục hậu quả của dự án.

Quá trình tháo gỡ phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát, lãng phí; đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh thước đo cuối cùng không phải chỉ là số lượng dự án đã có phương án xử lý. Sau khi được tháo gỡ, các dự án phải thực sự được triển khai, đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả, tạo việc làm, giá trị gia tăng, khơi thông nguồn lực và đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế-xã hội.