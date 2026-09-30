Phó Thủ tướng: Sẽ tăng phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%

Sáng 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri 4 xã Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp và Xuân Ái. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Xây dựng đề án đầu tư trạm y tế khu vực biên giới, miền núi

Tại Hội nghị, một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa bàn miền núi rộng lớn.

Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Theo Phó Thủ tướng, trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh khó khăn về nguồn cung vaccine IPV cho trẻ dưới 1 tuổi; đề nghị nâng cao năng lực y tế cơ sở tại địa bàn miền núi. Phó Thủ tướng cho biết đã tiếp thu kiến nghị về vaccine và giao Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương trong công tác tiêm chủng, bảo đảm nguồn vaccine.

Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng đề án đầu tư trạm y tế cho khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương sử dụng tối đa, hiệu quả hệ thống trạm y tế hiện có.

Rà soát hạ tầng dân sinh, tiếp tục tinh chỉnh bộ máy

Liên quan đến phát triển hạ tầng, cử tri kiến nghị ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối ngang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đồng thời rà soát, bổ sung hệ thống cống chui, đường gom, đường dân sinh, đường giao thông sản xuất và thoát nước trong quá trình thi công.

Phó Thủ tướng cho biết đây đều là những dự án trọng điểm quốc gia. Địa phương cần đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời xử lý từng vấn đề phát sinh. Đối với các kiến nghị chính đáng của người dân, tỉnh cần tổng hợp, rà soát và đề xuất với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu chụp ảnh cùng cử tri tỉnh Lào Cai. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thông tin về tình hình KT-XH sau 9 tháng năm 2026, Phó Thủ tướng cho biết Trung ương, Bộ Chính trị đã chủ động, linh hoạt trong xử lý tình hình, tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết chiến lược nhằm tạo động lực mới cho phát triển. Một trong những trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn.

Đối với Lào Cai, 9 tháng năm 2026, GRDP ước tăng 9,53%, tạo cơ sở để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục tinh chỉnh tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Lào Cai đã có những bước đi trong sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, mạng lưới trường học, tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường một bộ phận cán bộ cấp tỉnh cho cấp xã.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới Lào Cai tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.