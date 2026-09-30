Tháo gỡ vướng mắc 26 dự án Chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc.

Đối với 26 dự án giao thông khởi công mới giai đoạn 2021-2025, tổng mức đầu tư hơn 382,5 tỷ đồng; ngân sách Trung ương đã giao hơn 150,3 tỷ đồng, giải ngân hơn 140,2 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch, còn thiếu hơn 232,2 tỷ đồng để hoàn thành các dự án. Đối với Hợp phần 2 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn cấp tỉnh là 332 tỷ đồng; riêng năm 2026 cần 6,6 tỷ đồng, dự kiến đầu tư cơ sở vật chất cho 20 trường THPT và phổ thông dân tộc nội trú. Tại các xã, việc rà soát, phân bổ danh mục đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2026 đang được triển khai, hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là nguồn vốn còn thiếu để hoàn thành 26 công trình, dự án thuộc Chương trình 1719; việc chuẩn bị danh mục, bố trí nguồn lực thực hiện Hợp phần 2 giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn 26 dự án thuộc Chương trình 1719; khẩn trương nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành khối lượng. Tăng cường hướng dẫn thực hiện Hợp phần 2, nhất là hỗ trợ nhà ở, bảo đảm đúng đối tượng, quy định; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng thực hiện, giải ngân, tránh để vốn tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình.