Bắc Ninh đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn

Du khách tham quan, du lịch vườn cây tại xã Lục Ngạn. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản - nghỉ dưỡng của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.

Phát triển sản phẩm đặc trưng, thu hút đầu tư hạ tầng du lịch

Theo Kế hoạch, Bắc Ninh sẽ phát huy các giá trị văn hiến, cách mạng và những giá trị đặc sắc của vùng Kinh Bắc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Thành phố định vị thương hiệu du lịch “Bắc Ninh - Miền di sản”, lấy du lịch văn hóa - di sản làm sản phẩm chủ đạo, đồng thời phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, du lịch cộng đồng, làng nghề và dịch vụ mua sắm chất lượng cao.

Du khách đi thuyền du lịch tại Hồ Cấm Sơn. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Một trong những mục tiêu cụ thể được xác định là hình thành 4 không gian phát triển du lịch trọng điểm; xây dựng từ 2-3 sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Bắc Ninh và các tuyến du lịch liên kết với vùng Thủ đô, các địa phương.

Thành phố phấn đấu thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các khu du lịch, tổ hợp vui chơi giải trí, dịch vụ mua sắm chất lượng cao; hình thành thêm từ 2-3 khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, đồng thời chuẩn bị điều kiện hình thành ít nhất 1 khu du lịch quốc gia và 2 khu du lịch cấp tỉnh.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu lượng khách du lịch tăng khoảng 10-12%/năm, đạt trên 10 triệu lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt.

Cùng với phát triển hạ tầng, Bắc Ninh hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh; 100% khu, điểm du lịch trọng điểm ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành và xúc tiến quảng bá; 80% khu, điểm du lịch triển khai hệ thống thuyết minh thông minh, đa ngôn ngữ và 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia nền tảng số, ứng dụng thanh toán điện tử.

Du khách săn mây tại Cao nguyên Đồng Cao. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Kế hoạch xác định phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số và các công trình phục vụ du lịch; chú trọng bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, điểm dừng nghỉ, trung tâm hỗ trợ du khách, không gian đi bộ, kinh tế đêm và các tổ hợp dịch vụ - thương mại - du lịch.

Thành phố cũng định hướng huy động nguồn lực xã hội để phát triển các dự án du lịch - văn hóa - thể thao - giải trí - mua sắm, khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú chất lượng cao theo hướng xanh, bền vững, hài hòa với cảnh quan và hệ sinh thái.

Gắn bảo tồn di sản với chuyển đổi số, mở rộng không gian du lịch

Bắc Ninh xác định tập trung phát triển các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch văn hóa - di sản - nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng và làng nghề; du lịch sinh thái, nông nghiệp - nông thôn; nghỉ dưỡng, thể thao và golf; du lịch công nghiệp, MICE và du lịch sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và công nghệ số.

Trong đó, các giá trị văn hóa, hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề và thiết chế văn hóa, thể thao được xác định là nguồn lực quan trọng để hình thành sản phẩm du lịch.

Du khách tham quan vườn cam, bưởi tại xã Lục Ngạn. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Thành phố đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Bắc Ninh - Miền di sản”, mở rộng liên kết với vùng Thủ đô và các địa phương, tăng cường ứng dụng truyền thông, marketing số; tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ và sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để thu hút khách.

Công tác đào tạo nhân lực cũng được chú trọng, tập trung vào nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng số, hướng dẫn viên và nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng.

Đáng chú ý, danh mục nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 gồm 10 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư kết cấu hạ tầng; xây dựng sản phẩm đặc trưng; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu; tăng cường liên kết; phát triển khu du lịch trọng điểm; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuẩn bị các điều kiện để đề xuất đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2029 khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Cùng với việc triển khai Kế hoạch, Thường trực Thành ủy Bắc Ninh dự kiến tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND thành phố và một số sở, ngành để nắm tình hình, kết quả phát triển du lịch, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng nhiệm vụ, giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch trên địa bàn.

Nội dung chuẩn bị tập trung vào thực trạng, sản phẩm và điểm đến, thu hút khách, doanh thu, hạ tầng, nguồn lực đầu tư, những khó khăn về quy hoạch, đất đai, giao thông, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực, liên kết và quảng bá, đồng thời đề xuất các dự án, sản phẩm và giải pháp ưu tiên trong thời gian tới.