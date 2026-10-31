Thành Vinh mở hội?

Dấu ấn đặc sắc nhất mà huấn luyện viên (HLV) Văn Sỹ Sơn xây dựng cho đội quân trẻ SLNA là lối chơi tập thể, giữa các cá nhân luôn có sự gắn kết. Trong đó, ông ưu tiên sự kỷ luật và khâu phòng ngự là yếu tố then chốt.

Đầu mùa giải, SLNA bổ sung Jairo Rodrigues và Joseph Onoja, hai ngoại binh có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại V-League. HLV Văn Sỹ Sơn chỉ đạo các học trò chơi với sơ đồ 4-1-4-1 thấp với định hướng phòng ngự khu vực khi không có bóng. Trong số các gương mặt chơi nổi bật của SLNA cần kể tới Nguyễn Quang Vinh, tiền vệ trung tâm sinh năm 2005. Anh đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất sau 5 vòng đầu tiên với 3 lần “nổ súng”, bao gồm cú đúp nhấn chìm Hà Nội FC ngay tại sân Hàng Đẫy.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mừng bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 5 V-League 2026-2027. Ảnh: VPF

Một cầu thủ khác tên Vinh cũng đang đóng góp vào thành công của SLNA là tiền vệ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh, cũng sinh năm 2005. Nối gót người anh trai Karim Trần Phi Long theo làn sóng các cầu thủ gốc Việt về thi đấu tại V-League, Abdel-Amine Trần Đức Vinh gia nhập đội bóng xứ Nghệ mùa hè qua và ngay lập tức được HLV Văn Sỹ Sơn đặt niềm tin. Sở trường của Abdel-Amine Trần Đức Vinh là khả năng cầm bóng thoát pressing và đặc biệt nguy hiểm ở những pha đột phá.

Thành tích bất bại của SLNA (3 trận thắng, 2 trận hòa) có thể khiến nhiều cổ động viên bất ngờ. Nhưng đó là thành quả của một tập thể làm việc chăm chỉ, giàu sức trẻ và khát khao thể hiện mình, cùng chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện. HLV Văn Sỹ Sơn trao niềm tin vào các cầu thủ trẻ, ngược lại, các học trò cũng dốc sức đá vì truyền thống SLNA, vì ban huấn luyện.

Dù đang thi đấu thăng hoa nhưng SLNA vẫn là một tập thể với nhiều cầu thủ trẻ, đôi lúc còn mất tập trung trong một vài khoảnh khắc. Trận hòa 2-2 trên sân Hà Tĩnh trong bối cảnh dẫn 2-0 là ví dụ điển hình. Khi các cầu thủ trẻ thường không được đánh giá cao bởi sự ổn định, SLNA đang đứng trước một thách thức lớn khi tiếp đón Công an Hà Nội FC vào tối nay (31-10). Liệu một lần nữa thành Vinh sẽ mở hội?