V-League điều chỉnh lịch thi đấu

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (áo sáng) ở vòng 7 V-League được điều chỉnh từ 8 sang 7-11

Theo đó, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC được chuyển từ ngày 8-11 lên ngày 7-11. Việc điều chỉnh xuất phát từ đề xuất của đội bóng phố núi và nhận được sự đồng thuận của Hà Nội FC, nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức giải giao hữu quốc tế U.23 tại Gia Lai.

Giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, quy tụ 4 đội tuyển U.23 Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.