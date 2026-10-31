V-League: Những chiến thắng giàu cảm xúc

Pha bóng trong trận đấu giữa hai đội Hà Nội FC (áo tím) và Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thắng đưa đội bóng xứ Thanh vượt lên dẫn trước của Saliou Guindo ở phút thứ 37 là kết quả xứng đáng sau những tình huống tổ chức phản công hiệu quả. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong hiệp hai cũng bộc lộ những hạn chế của Thanh Hóa, nhất là trong các tình huống cố định.

Thủ môn Thanh Diệp có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua, song cuối cùng vẫn để Daniel Passira gỡ hòa cho đội khách từ tình huống đá phạt ở phút 83.

* Trong cuộc đua cải thiện vị trí của nhóm bốn đội cuối bảng tối qua, đội bóng tân binh Bắc Ninh không để lỡ cơ hội giành trọn ba điểm trên sân nhà Việt Yên, đẩy đội khách Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót khi phải nhận trận thua thứ năm sau sáu vòng đấu.

Ngay từ đầu trận, đội bóng xứ Kinh Bắc dồn lên tấn công với những pha tạt bóng từ hai biên, còn đội khách thi đấu khá mờ nhạt, tập trung phòng ngự. Tuy nhiên, hiệp 1 không có bàn thắng. Sang hiệp 2, Bắc Ninh gia tăng sức ép lên phần sân đối phương, nhưng hàng công dứt điểm thiếu chính xác, đáng tiếc nhất là cú sút căng đi chệch khung thành trong gang tấc của Vitor Hugo ở phút 79. Bước ngoặt trận đấu chỉ đến ở phút 90+8 khi VAR xác định cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phạm lỗi trong khu vực cấm và Brenner đã sút phạt thành công, ấn định chiến thắng 1-0 cho Bắc Ninh.

Tâm điểm ở lượt trận đầu tiên của vòng sáu là trận đấu muộn tối qua trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Ninh Bình. Với phong độ không thật ổn định từ đầu mùa giải tới nay, đội chủ nhà gây bất ngờ khi “lội ngược dòng” giành chiến thắng 2-1. Ninh Bình gây sức ép mạnh mẽ trong hiệp 1 và đến phút 16 đã có bàn thắng mở tỷ số sau cú sút chìm uy lực của Lê Phát.

Hà Nội cố gắng đẩy cao đội hình tấn công trong khoảng thời gian dài còn lại của hiệp một, nhưng không có được bàn thắng. Đầu hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục ép sân và sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, họ cũng cân bằng được tỷ số. Phút 64, sau pha đột phá của Hai Long, bóng được chuyền cho Sade Iuval và chân sút ngoại binh dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1. Hai đội thi đấu giằng co đến phút 90+2, Aymeric tỏa sáng với cú sút căng siêu phẩm từ xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.