Harry Kane chỉ hơn Mbappe 28 điểm trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026

Harry Kane nhận Quả bóng Vàng 2026. (Ảnh: Ballondor.com)

Theo bảng điểm được công bố trên trang thông tin chính thức của giải thưởng ngày 31/10, Harry Kane dẫn đầu với 1.055 điểm, trong khi Kylian Mbappe đứng thứ hai với 1.027 điểm. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của tiền đạo người Pháp trong các cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. Lamine Yamal xếp thứ ba với 881 điểm.

Trong nhóm tiếp theo của bảng xếp hạng Quả bóng Vàng, Rodri đứng thứ tư với 726 điểm, Lionel Messi xếp thứ năm với 612 điểm. Các vị trí từ thứ sáu đến thứ mười lần lượt thuộc về Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Michael Olise và Fabian Ruiz.

Theo đó, trong số 100 nhà báo tham gia bầu chọn, có 40 người xếp Kane ở vị trí số một, so với 23 người lựa chọn Mbappe. Số lượt được đặt ở vị trí cao nhất cho thấy tiền đạo người Anh nhận được sự ủng hộ nổi bật, dù khoảng cách về tổng điểm giữa hai cầu thủ chỉ là 28 điểm.

Kết quả năm nay trái ngược với khoảng cách tương đối lớn ở cuộc bầu chọn năm 2025, khi Ousmane Dembele giành 1.380 điểm, hơn người đứng thứ hai là Yamal 321 điểm. Cuộc đua năm nay thậm chí còn sít sao hơn so với màn so kè giữa Rodri và Vinicius năm 2024 (cách biệt 41 điểm). Cách biệt sít sao nhất là năm 2019, khi Lionel Messi vượt qua Virgil Van Dijk với khoảng cách chỉ 7 điểm.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng nam được quyết định bởi các nhà báo đại diện cho 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, mỗi quốc gia có một đại diện. Đại diện cho Việt Nam là nhà báo Trương Anh Ngọc, báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Kane đã nhận Quả bóng Vàng tại lễ trao giải ngày 27/10 ở London, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên được vinh danh kể từ Michael Owen năm 2001. Chân sút 33 tuổi ghi 73 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong mùa giải 2025-2026, góp phần giúp Bayern Munich giành ba danh hiệu trong nước.

Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn Bundesliga mùa thứ ba liên tiếp và ghi 14 bàn tại Champions League, nơi Bayern Munich vào đến bán kết. Tại lễ trao giải, anh đồng thời được vinh danh ở hạng mục tiền đạo nam xuất sắc nhất năm.