Mục tiêu số một MU nhắm thay Carrick

Michael Carrick gây thất vọng tại Manchester United. Reuters.

Chia sẻ trên kênh DAZN Football, nhà báo người Italy tiết lộ: "huấn luyện viên được MU đánh giá cao nhất? Xét trên danh sách ứng viên tiềm năng, người mà họ thực sự khao khát chắc chắn là Emery".

Nhiều nguồn tin uy tín tại Anh cũng đồng loạt xác nhận chiến lược gia người Tây Ban Nha lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Động thái diễn ra trong bối cảnh tương lai của Michael Carrick tiếp tục rơi vào trạng thái bấp bênh.

Những màn trình diễn thiếu ổn định thời gian qua khiến nhà cầm quân 45 tuổi đối mặt áp lực sa thải ngày càng lớn, buộc giới thượng tầng "Quỷ đỏ" phải chuẩn bị sẵn kịch bản thay tướng để cứu vãn mùa giải.

Tuy nhiên, tham vọng chiêu mộ Emery được đánh giá là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Kể từ khi tiếp quản Aston Villa, ông đã nâng tầm đội bóng này thành một tập thể giàu sức cạnh tranh và có vé dự đấu trường Champions League ở mùa giải năm nay.

Giới thạo tin cho biết vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang hoàn toàn hài lòng với dự án phát triển tại Villa Park, nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ giới chủ và không có ý định chia tay giữa chừng.

Bên cạnh sự cam kết từ Emery, mức phí bồi thường hợp đồng khổng lồ cũng là rào cản lớn ngăn MU đàm phán trực tiếp với đối thủ cạnh tranh tại Premier League. Dù ngưỡng mộ năng lực của nhà cầm quân từng 4 lần vô địch Europa League, MU nhiều khả năng sẽ phải chuyển hướng sang các mục tiêu khả dĩ hơn hoặc kiên nhẫn chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa hè.

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Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.