Bình luận: Elite Việt Nam

Trước trận, không mấy người dám nghĩ đương kim vô địch V-League đủ sức đương cự với những tên tuổi lớn hàng đầu châu lục nói chung và Shanghai Port nói riêng. Các nhà quan sát chỉ hy vọng đội cầm hòa được đã là thành quả mong đợi. Cùng đó là phán đoán về thế trận phòng thủ chặt nhất có thể. Vào trận, điều này đã diễn ra với sự áp đặt tấn công dồn dập của đội bóng thành phố Thượng Hải. Vậy nhưng đội khách đến từ Hà Nội không chỉ nén mình phòng ngự chặt chẽ mà còn tổ chức được những đường lên bóng mạch lạc.

Trong một tình huống phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, Perea đã làm nên bàn thắng dẫn trước. Cuộc rượt đuổi gay cấn bắt đầu sau đó khi đội bạn gỡ hòa rồi ta lại vượt lên, rồi lại bị gỡ hòa 2-2. Kịch tính đẩy lên cao nhất là lúc CAHN vượt lên 3-2 thì bị phạt đền và thủ môn Nguyễn Filip đã bắt gọn. Tiếng reo mừng chưa dứt thì trọng tài cho đá lại, nhưng may mắn là đối thủ sút trúng cột.

Công an Hà Nội đánh bại Shanghai Port để giành 3 điểm đầu tiên. Ảnh: AFC

Có hay rồi có may là thế, cam go, gay cấn ở đỉnh cao là thế. Từ trận thắng đầu tiên của một đội bóng Việt Nam và cũng lần đầu tiên được đá ở cúp C1 châu Á theo thể thức mới, nhìn lại có thể hiểu rõ hơn quyết tâm, sự tự tin của huấn luyện viên Polking cùng tập thể. Đặc biệt, chiến lược gia lão luyện này đã tỏ rõ tài năng đánh giá đối thủ, đánh giá tương quan biết mình, biết người. Ông từng tự tin chia sẻ cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam đá giải ASEAN Cup trong dịp CLB đá trận play-off giành quyền tham dự cúp C1 châu Á với Adelaide United trên đất Australia và kết cục là chiến thắng 2-0 thuyết phục.

Lần này cũng gần giống vậy, khi Đình Bắc chưa có thể lực tốt nhất được để ở nhà, còn những Quang Hải, Thành Long chỉ vào sân từ ghế dự bị. Chỉ có hai cầu thủ thuần nội là Văn Hậu và Lê Văn Đô góp vào đội hình xuất phát. Nghĩa là ông Polking đã dùng lực lượng số đông là ngoại binh và cầu thủ Việt kiều. Số này đều có thể hình, thể lực, tốc độ tương đương với đối thủ. Yếu tố này cùng sự hiểu biết về bóng đá Trung Quốc giúp ông tự tin rằng CAHN có thể làm nên chuyện và thực tế đã trả lời.

Tuy nhiên, chiến thắng này đã để lại những lăn tăn trong người hâm mộ về sự có mặt ít ỏi của các cầu thủ thuần nội được đào tạo trong nước. Điều này một lần nữa cần được hiểu rõ rằng ở sân chơi quốc tế, các CLB được phép về pháp lý và hầu như bắt buộc phải dùng nhiều ngoại binh mới có thể đua tranh. Không thể so sánh với bóng đá Anh hay các nước Âu, Mỹ, ngay châu Á và Đông Nam Á, không CLB mạnh nào mà không dựa vào ngoại binh. Ở các nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng vậy. Ngay ở Đông Nam Á, các CLB của Malaysia, Indonesia, Campuchia đều mạnh tay chi tiền vượt trội để có ngoại binh chất lượng cao và thành tích của các CLB này ở sân chơi châu Á đã tốt hơn Việt Nam.

Những đại diện Đông Nam Á chơi được ngang ngửa, thậm chí có được những trận thắng trước CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc là chuyện không quá hiếm hoi. Ở lượt trận thứ ba cúp C1 châu Á vừa diễn ra cũng đã có những trận đấu như vậy của Buriram United (Thái Lan), Johor Darul Ta’zim (Malaysia), Phnom Penh Crown (Саmpuchia)... Không chỉ ở cúp C1 mà cúp C2 châu Á hay giải vô địch các CLB Đông Nam Á, sức cạnh tranh cũng rất cao.

Cạnh tranh là động lực phát triển, là sức hút đối với khán giả. Ở Việt Nam, động lực này ngày càng mạnh lên ở cả V-League và giải hạng Nhất mà CAHN là thành quả tiêu biểu. Có được đại diện xứng đáng ở sân chơi cao nhất châu Á vừa là sự kiểm chứng chất lượng vừa là tấm gương soi cho những chặng đường phát triển của bóng đá nước nhà. Cũng từ đây, các CLB đã cung cấp nhân sự cho các đội tuyển. Dù được sử dụng đến 7 ngoại binh trên các đấu trường quốc tế, song CAHN vẫn có 6-7 cầu thủ được chọn cho tuyển quốc gia là điều dễ hiểu.

Đương nhiên, càng nhiều mặt trận càng phải đối mặt với việc phân tán, hao tổn thể lực cầu thủ. Thép Xanh Nam Định từng không vượt qua được thách thức “xôi hỏng bỏng không” và hiện tại, CAHN cũng đang gặp khó khăn này. Hãy cùng theo dõi phương sách "điều binh khiển tướng" của thầy Polking để từng bước thấy rõ hơn đường hướng phát triển của các CLB bóng đá nước nhà.