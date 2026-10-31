Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai: Niềm tin phải được đền đáp

Do vậy, chuyến làm khách trên sân Hải Phòng ở vòng 6 không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng tìm kiếm thêm điểm số, mà còn là thời điểm để đội bóng chứng minh rằng sự tin tưởng của lãnh đạo CLB dành cho ban huấn luyện là hoàn toàn có cơ sở.

Đồng Nai phải thay đổi chính mình

Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai cần sự thay đổi trong lối chơi và cả tinh thần để sớm có chiến thắng ở V.League. Ảnh: NT

18h ngày 31-10, CLB Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với đội bóng miền Đông Nam Bộ, bởi sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng mới chỉ có 1 điểm, chưa ghi được bàn thắng nào và đang đứng ở cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hải Phòng có khởi đầu không quá tệ với 2 chiến thắng, 3 thất bại, giành được 6 điểm và tạm đứng thứ 8.

Đội bóng đất Cảng vừa để thua Hà Tĩnh 1-2, vì vậy cũng rất cần một chiến thắng trên sân nhà để lấy lại sự ổn định. Với lợi thế ở Lạch Tray cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều mùa giải ở V.League, CLB Hải Phòng rõ ràng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, việc chưa có được phong độ thật sự ổn định cũng khiến đội chủ nhà không thể chủ quan trước CLB Đồng Nai đang khát điểm.

Điểm đáng chú ý của trận đấu này là sự trở lại của những cầu thủ quan trọng bên phía đội khách. Sau khi vắng mặt vì án treo giò, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và hậu vệ Lê Văn Sơn đã có thể trở lại, đây là sự bổ sung rất cần thiết cho hệ thống phòng ngự của CLB Đồng Nai. Dẫu vậy, bài toán nhân sự của đội bóng vẫn chưa thể xem là đã được giải quyết, bởi nhiều khả năng CLB Đồng Nai tiếp tục không có sự phục vụ của đội trưởng Công Phượng cùng một số cầu thủ như Ivan, Ngọc Lâm, Văn Khoa do vấn đề thể trạng.

Thế nhưng, nếu xem xét kỹ các trận đã qua, với CLB Đồng Nai, điều quan trọng nhất không đơn thuần chỉ ở vấn đề nhân sự, mà phải là sự thay đổi trong cách vận hành lối chơi. 5 trận đã qua cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều hạn chế trong khả năng tổ chức tấn công, kết nối giữa các tuyến và tận dụng cơ hội. Đặc biệt, không chỉ hàng công đang trở nên vô hại thì tuyến giữa cũng trong trạng thái gần như tê liệt ở các trận V.League vừa qua.

Đối đầu Hải Phòng trên sân khách, Đồng Nai không nhất thiết phải lựa chọn lối chơi mạo hiểm. Một hệ thống phòng ngự có tổ chức, giữ được cự ly đội hình hợp lý, đồng thời kiểm soát được trái bóng và mạnh dạn hơn trong những tình huống chuyển trạng thái có thể là chìa khóa để thầy trò HLV Việt Thắng tìm kiếm kết quả tích cực. Nhưng quan trọng hơn, các cầu thủ phải giải tỏa được tâm lý căng cứng, điều đã bộc lộ rất rõ trong những vòng đấu vừa qua mà ngay HLV Việt Thắng cũng đã thừa nhận.

Niềm tin của lãnh đạo và phép thử dành cho HLV Việt Thắng

Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng và các học trò cần đáp lại niềm tin của lãnh đạo CLB bằng kết quả trên sân. Ảnh: NT

Sau trận thua 0-4 trước Thép Xanh Nam Định, chiếc ghế HLV trưởng của ông Nguyễn Việt Thắng đã trở thành chủ đề được quan tâm. Nhà cầm quân này thậm chí đã có ý định xin rời vị trí, khi cảm thấy bản thân chưa làm tốt nhiệm vụ và đội bóng cần một sự thay đổi để tìm hướng đi mới. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB Đồng Nai đã lựa chọn tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Việt Thắng. Đây không chỉ là quyết định mang tính động viên sau một thất bại nặng nề, mà còn thể hiện sự nhất quán trong định hướng phát triển đội bóng.

Điều đáng ghi nhận ở HLV Việt Thắng là cách ông nhìn nhận thất bại. Sau trận thua Nam Định, nhà cầm quân này thẳng thắn thừa nhận: "Đội chơi chưa tốt và căng cứng... Điều này tôi phải nhìn lại mình do chưa có sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho cầu thủ". Đó là một phát biểu đáng suy ngẫm. Trong bóng đá, không phải HLV nào cũng dễ dàng nhìn nhận những hạn chế của chính mình, nhất là khi đội bóng đang chịu áp lực lớn về thành tích. Nhưng một người dám nhận ra khuyết điểm, dám đặt câu hỏi về cách chuẩn bị chuyên môn cũng như công tác tâm lý cho cầu thủ, đó là người có tinh thần cầu tiến và sự tỉnh táo cần thiết để tìm ra nguyên nhân vấn đề.

Thất bại có thể khiến một đội bóng mất phương hướng, nhưng nếu biết nhìn thẳng vào thất bại, đó cũng có thể là điểm khởi đầu cho sự thay đổi. Với HLV Việt Thắng, điều quan trọng lúc này không phải là giải thích thêm về những khó khăn đã qua, mà là biến những điều ông nhận ra thành việc điều chỉnh cụ thể trên sân tập và trong từng trận đấu. Bởi một lý lẽ đơn giản, niềm tin của lãnh đạo CLB không thể chỉ được duy trì bằng những lời động viên hay sự kiên nhẫn, mà cần được đáp lại bằng sự chuyển biến về chuyên môn, tinh thần thi đấu và quan trọng nhất là kết quả trên sân.

Do vậy, chuyến làm khách tại Lạch Tray sẽ là phép thử đầu tiên sau quyết định tiếp tục giữ HLV Việt Thắng lại trên “ghế nóng”. Và lúc này, một trận đấu có điểm trước Hải Phòng có thể chưa giải quyết tất cả những vấn đề của Đồng Nai, nhưng ít nhất sẽ tạo cú hích rất lớn về tinh thần, đặc biệt là khẳng định niềm tin của CLB với ông Việt Thắng là có cơ sở.

Ngược lại, nếu đội bóng tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu sức sống, những lo ngại về khả năng cạnh tranh ở V.League sẽ ngày càng lớn. Đồng thời khi ấy, liệu niềm tin vào người cầm lái con thuyền “Những chiến binh xanh” mà “bầu” Sơn đang ưu ái dành cho Việt Thắng có còn vẹn nguyên!