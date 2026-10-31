Niềm tin cạn dần

Trong khi thành tích ở V-League khá chật vật, Thể Công-Viettel vừa nhận thêm thất bại nặng nề 0-5 trước Seoul FC tại AFC Champions League Two. Chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 5 thất bại gần nhất đang đẩy đội bóng áo lính và cá nhân HLV Popov vào tình cảnh ngặt nghèo.

HLV Popov có nhiều lý do để đổ lỗi cho chuỗi trận bết bát đã qua, trong đó công tác trọng tài khiến ông không hài lòng. Lại có ý kiến cho rằng, Thể Công-Viettel đơn thương độc mã tại V-League, trong khi các đối thủ cạnh tranh đều có liên minh. Tất nhiên, đó là những bào chữa cho sự sa sút về chuyên môn của Thể Công-Viettel. Khó khăn về nhân sự bởi tình trạng “chảy máu tài năng”, chấn thương cầu thủ và lối chơi thiếu gắn kết là những nguyên nhân khiến đội bóng áo lính sa sút.

Thể Công-Viettel thua kém toàn diện trước FC Seoul. Ảnh: vietnamnet.vn

Trong khi các ngoại binh như Rimario, Ribamar Lucas Alves... chưa thể đáp ứng kỳ vọng, Thể Công-Viettel đang dần đánh mất sự tự tin và chắc chắn vốn có. Những thất bại bất ngờ trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công an TP Hồ Chí Minh hay trận hòa trước tân binh Bắc Ninh FC khiến tâm lý các cầu thủ Thể Công-Viettel ngày càng sa sút.

Thực tế khó khăn mà Thể Công-Viettel đang gặp phải là tình trạng quá tải mà nhiều đội bóng ở V-League như Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội FC hay Hoàng Anh Gia Lai từng trải qua. Khi phải bung sức ở nhiều mặt trận mà không thể cân bằng giữa các tuyến và duy trì được tinh thần, khát khao chiến thắng cho các cầu thủ, Thể Công-Viettel không dễ để chấm dứt đà sa sút.

Là đội bóng giàu truyền thống và đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2026-2027, nhưng Thể Công-Viettel đang trình diễn một lối chơi thiếu hiệu quả và sa sút niềm tin vào khả năng chiến thắng. Khi các cầu thủ vào sân với tinh thần uể oải, nghi ngờ vào năng lực của mình và ban huấn luyện thì họ có thể thua mọi đối thủ. Đó cũng là lý do người hâm mộ đang trông đợi vào tài xoay xở của HLV Popov, chiến lược gia tài năng, cá tính và rất giỏi giúp đội bóng vượt khó khi còn cầm quân Thanh Hóa FC trước đây.

Mùa giải vẫn còn những chặng đường phía trước, nhưng nếu không sớm giúp Thể Công-Viettel tạo được chuyển biến, áp lực sẽ ngày càng lớn với HLV Popov. Chuyến làm khách trên sân của Thép Xanh Nam Định vào tối nay (31-10) vì thế có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu đội bóng áo lính tiếp tục thua, HLV Popov có thể phải nói lời chia tay.