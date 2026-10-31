Vòng 6 V.League 2026/27: SLNA đối mặt thử thách lớn trước đương kim vô địch CAHN

SLNA đang trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất tại V.League 2026/27. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn chưa phải nhận thất bại nào, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó giành được 11 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ở vòng gần nhất, SLNA giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của HAGL. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì chuỗi trận bất bại mà còn đưa họ lên ngôi đầu BXH.

Đáng chú ý, SLNA đang cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tổ chức phòng ngự và triển khai tấn công với những nhân tố nổi bật như Jairo Rodrigues, Nguyễn Quang Vinh, Amine Trần và các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng khác trong đội hình.

CAHN và SLNA đối đầu nhau trên sân Hàng Đẫy ở vòng 20 V.League 2025/26. Ảnh: VPF

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch giải đấu CAHN đang có phong độ thất thường tại V.League bởi phải căng mình trên nhiều mặt trận, gồm 2 giải đấu hàng đầu châu lục (AFC Champions League Elite) và khu vực (Cúp C1 Đông Nam Á).

Sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 4, đội bóng ngành Công an tiếp tục bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ở vòng 5. Dù vậy, chiến thắng trước Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách tại AFC Champions League Elite mới đây đã mang đến cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Mano Polking.

SLNA có đầy đủ nhân sự cho cuộc tiếp đón CAHN. Đội chủ nhà sở hữu những gương mặt đáng chú ý như thủ môn Cao Văn Bình, Jairo Rodrigues, Nguyễn Quang Vinh, Đặng Văn Lắm và Luizao.

Trong khi đó, CAHN cũng có lực lượng đầy đủ với những trụ cột như Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Đô, Alan Grafite và Leo Artur. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Polking sẽ tiếp tục phải xoay tua đội hình mạnh mẽ ở chuyến làm khách đầy khó khăn tại Thành Vinh này.

Một điểm tựa khác dành cho CAHN khi họ đang có thành tích rất tốt khi đối đầu SLNA. Trong 5 lần chạm trán đối thủ này gần nhất, đội bóng Thủ đô giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Với việc cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng, trận đấu tối nay được dự báo sẽ diễn ra rất quyết liệt và khó lường. Một chiến thắng trên sân Vinh có thể giúp một trong hai đội bóng có những lợi thế lớn trong cuộc đua chinh phục đỉnh cao ở mùa giải này.

Đội hình dự kiến

SLNA: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Jairo Rodrigues, Ngô Văn Bắc, Hoàng Minh Hợi, Đặng Quang Tú, Nguyễn Quang Vinh, Đặng Văn Lắm, Luizao, Phan Xuân Đại, Amine Trần.

CAHN: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Quang Vinh Pendant, Frans Putros, Leygley Adou, Damia Sabater, Stefan Mauk, Lê Văn Đô, Alan Grafite, Leo Artur, Brayan Perea.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ 5 trận đấu gần nhất của SLNA

Phong độ 5 trận đấu gần nhất của CAHN

Thành tích đối đầu giữa hai đội