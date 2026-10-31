Khai mạc Giải vô địch bóng rổ thanh niên thành phố Đồng Nai năm 2026

Các đại biểu, ban tổ chức, tổ trọng tài và vận động viên của 34 đội bóng thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: An Nhơn

Dự lễ có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cổ động viên.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: An Nhơn

Những năm gần đây, môn bóng rổ ngày càng thu hút đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia. Không chỉ giúp nâng cao thể lực, môn thể thao này còn góp phần rèn luyện tính kỷ luật, khả năng phối hợp, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội.

Giải bóng rổ quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 34 đội bóng trên địa bàn thành phố. Ảnh: An Nhơn

Tiếp nối thành công của các giải bóng rổ học sinh THPT những năm trước, năm 2026, giải được mở rộng về quy mô và đối tượng tham gia, chính thức mang tên Giải vô địch bóng rổ thanh niên thành phố Đồng Nai, đồng thời bổ sung nội dung thi đấu dành cho thanh niên từ 18 tuổi trở lên.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: An Nhơn

Giải năm nay quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 34 đội bóng, tranh tài ở 3 nội dung: bóng rổ nam 5x5 và nữ 5x5 khối học sinh THPT; bóng rổ nam 5x5 khối thanh niên từ 18 tuổi trở lên thuộc các câu lạc bộ trên địa bàn.

Các trận đấu vòng bảng, vòng loại diễn ra từ cuối tháng 10 đến tháng 11-2026. Điểm nhấn của giải là Ngày hội bóng rổ Đồng Nai năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 13-12-2026 tại Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ tổ chức các trận chung kết của khối THPT và khối thanh niên, kết hợp với các hoạt động biểu diễn, giao lưu bóng rổ hấp dẫn.

Đại diện Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: An Nhơn

Đại diện Ban tổ chức trao thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng giải. Ảnh: An Nhơn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết: Giải đấu hướng đến xây dựng sân chơi chung cho học sinh THPT và thanh niên yêu thích bóng rổ, tạo điều kiện để các bạn trẻ giao lưu, thi đấu, nâng cao kỹ năng. Qua đó, góp phần phát triển phong trào bóng rổ trong cộng đồng, đồng thời phát hiện, khuyến khích những nhân tố có triển vọng tham gia phong trào thể dục thể thao thành phố.

Các đại biểu, ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng với 34 đội bóng. Ảnh: An Nhơn

Bí thư Thành đoàn đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ giải, tôn trọng quyết định của trọng tài và cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần xây dựng mùa giải văn minh, giàu tinh thần thể thao.