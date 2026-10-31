Văn Quyết lên tiếng về phản ứng khi bị thay người

“Chúng ta phải tôn trọng quyết định mà Ban huấn luyện đưa ra. Tôi nghĩ đó mới là cái quan trọng nhất”, Văn Quyết chia sẻ sau chiến thắng của đội nhà trên sân Hàng Đẫy.

Phát biểu của đội trưởng Hà Nội FC liên quan đến tình huống thay người gây chú ý ở cuối trận. Khi hai đội đang hòa 1-1, Ban huấn luyện quyết định rút Văn Quyết và tiền vệ Nguyễn Hai Long khỏi sân, dù cả hai đều muốn tiếp tục thi đấu.

Đặc biệt, Hai Long còn nán lại trên sân gần 1 phút trước khi chấp hành quyết định. Phản ứng của tiền vệ này càng thu hút sự chú ý bởi anh đang chơi khá tốt, từng có pha đột phá và kiến tạo giúp Hà Nội FC tìm được bàn gỡ hòa.

Trước đó, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn khi để Ninh Bình FC vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của tiền vệ Nguyễn Lê Phát ở phút 16.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC gia tăng sức ép và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với pha lập công của tiền vệ Iuval Sade từ đường chuyền của Hai Long.

Khi Hà Nội FC vẫn đang tìm kiếm bàn thắng quyết định, việc rút 2 cầu thủ có khả năng tạo đột biến khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, trợ lý HLV Trần Trọng Bình cho rằng phản ứng của Hai Long xuất phát từ tinh thần thi đấu và khát khao cống hiến.

“Hai Long có tinh thần thi đấu rất cao. Cậu ấy mong muốn ở lại chiến đấu. Điều đó đáng ghi nhận”, ông Bình giải thích sau trận.

Tiền đạo Văn Quyết nhấn mạnh Hà Nội FC luôn đoàn kết.

Về phần mình, Văn Quyết nhấn mạnh sự thống nhất trong tập thể Hà Nội FC, bất chấp những khó khăn từ đầu mùa. Đội bóng vừa thua SHB Đà Nẵng và không có HLV Harry Kewell trực tiếp chỉ đạo bên đường biên do án phạt.

“Không chỉ HLV trưởng mà tất cả thành viên đều cực kỳ đoàn kết”, đội trưởng Hà Nội FC khẳng định. Tiền đạo 35 tuổi cho biết, các cầu thủ luôn động viên, hỗ trợ nhau trên sân và đặt quyết định của ban huấn luyện lên trên mong muốn cá nhân.

Tiền đạo Việt kiều Aymeric tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Hà Nội FC ở vòng 6 V-League tối 30/10.

Chiến thắng cuối cùng cũng đến với đội chủ sân Hàng Đẫy nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo Việt kiều Aymeric Faurand-Tournaire. Cú sút xa từ khoảng 23m của cầu thủ 22 tuổi khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá, hoàn tất màn ngược dòng ở phút 90+2.

Đáng chú ý, ngay khi bóng bay vào lưới, Văn Quyết và Hai Long lại nằm trong số những người đầu tiên lao vào sân ăn mừng cùng đồng đội. Hai cầu thủ trước đó không muốn rời sân đã khép lại trận đấu bằng niềm vui chung với toàn đội Hà Nội FC.

Chiến thắng ở vòng 6 giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 7 với 9 điểm, trong khi Ninh Bình FC vẫn có 10 điểm tạm xếp vị trí thứ 3 tại V-League 2026-2027.