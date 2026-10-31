Griezmann vẫn đáng sợ ở tuổi 35

Griezmann làm dậy sóng giải Mỹ.

Từ khi gia nhập Orlando City, Griezmann ghi 14 bàn thắng và thực hiện 7 pha kiến tạo chỉ sau 16 trận đầu tiên tại MLS. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo người Pháp trực tiếp góp dấu giày vào 21 bàn thắng, đạt hiệu suất hơn một lần tham gia ghi bàn mỗi trận.

Đây là con số đáng chú ý, đặc biệt với một cầu thủ đã bước sang tuổi 35. Không chỉ duy trì khả năng săn bàn, Griezmann còn cho thấy giá trị trong vai trò kiến tạo và kết nối lối chơi. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp anh tiếp tục tạo ra sự khác biệt, bất chấp việc đã rời xa môi trường bóng đá châu Âu.

Thậm chí, với phong độ hiện tại, Griezmann được đánh giá vẫn đủ khả năng thi đấu cho một đội bóng lớn tại châu Âu.

Griezmann tỏa sáng tại MLS. Ảnh: Reuters.

Quyết định sang Mỹ của Griezmann từng tạo ra không ít tranh luận. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự nghiệp đỉnh cao của nhà vô địch World Cup 2018 đã đi đến hồi kết. Thay vì tiếp tục cạnh tranh tại những giải đấu hàng đầu châu Âu, anh lựa chọn MLS, nơi thường được xem là điểm đến của những ngôi sao ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Theo tiết lộ của Giám đốc Thể thao Ricardo Moreira, Griezmann vẫn duy trì sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc ở môi trường mới. Anh thường có mặt tại sân tập từ khoảng 6h sáng, ngắm bình minh, uống mate, đi chân trần trên mặt cỏ rồi bắt đầu chạm bóng.

Nhiều người có thể nghĩ Griezmann chuyển đến Mỹ để tận hưởng những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp trong môi trường ít áp lực hơn. Tuy nhiên, những con số tại Orlando City cho thấy anh vẫn giữ nguyên khát khao chinh phục và chưa có ý định hài lòng với những gì đã đạt được.

Ở tuổi mà nhiều cầu thủ bắt đầu nghĩ đến chuyện giải nghệ, Griezmann vẫn đang chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao từng chinh phục đỉnh cao thế giới.

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