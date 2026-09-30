Ya Ya Hân: 'Em muốn theo đuổi diễn xuất lâu dài'

Đỗ Ngọc Gia Hân, biệt danh Ya Ya Hân, sinh năm 2011, bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ và từng thử sức với diễn xuất, người mẫu.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Ya Ya Hân kể về cuộc sống khi bước vào lớp 10, niềm yêu thích diễn xuất và mong muốn tiếp tục gắn bó với công việc này. Mẹ Ya Ya Hân cũng chia sẻ về cơ duyên đưa con đến nghệ thuật và cách gia đình đồng hành với em trong những năm qua.

Ya Ya Hân tâm sự: “Em rất thích nghề diễn viên. Dù việc đi quay có lúc vất vả, em vẫn thấy vui vì được làm điều mình thích. Mỗi bộ phim là một cơ hội để em học hỏi, thử sức với những vai diễn khác nhau và có thêm nhiều trải nghiệm.

Em đặc biệt thích những lần được đi xa. Những chuyến đi giúp em khám phá thêm nhiều nơi, có những kỷ niệm đáng nhớ trên phim trường và càng thêm yêu công việc diễn xuất. Vì vậy, em muốn tiếp tục tham gia nhiều phim, trau dồi bản thân và theo đuổi diễn xuất lâu dài”.

Theo mẹ Ya Ya Hân, niềm yêu thích diễn xuất của em bắt đầu từ những ngày đầu làm quen với nghệ thuật.

“Năm 2020, hai mẹ con tôi từ Huế vào TP HCM. Sau khi vào đây, tôi cho Ya Ya Hân học người mẫu và nhảy hiện đại. Trong thời gian đi học, Ya Ya Hân thấy các anh chị, các bạn tham gia diễn xuất nên rất thích. Con nói với tôi: ‘Mẹ ơi, mẹ cho con đi học một khóa diễn viên’. Tôi thấy con thích nên đồng ý.

Sau khi học diễn xuất, Ya Ya Hân được đến phim trường để quan sát, làm quen với môi trường quay. Sau đó, con bắt đầu đi casting. Ya Ya Hân đi casting khá nhiều, có khi thử vai 10 bộ phim thì được chọn vào một, hai phim. Ngoài đóng phim, con còn chụp hình quảng cáo, quay TVC.

Sau một thời gian tham gia nghệ thuật, tôi thấy Ya Ya Hân thay đổi khá nhiều. Con tự tin hơn trước đông người và ống kính. Cách ứng xử cũng nhanh nhẹn hơn.

Việc đóng phim còn giúp Ya Ya Hân rèn khả năng ghi nhớ. Mỗi lần đi quay, con phải học thoại trong thời gian ngắn. Tôi thấy khả năng ghi nhớ của con tốt hơn và điều đó cũng hỗ trợ phần nào cho việc học ở trường.

Khoảng năm 2024, tôi bắt đầu làm YouTube cho Ya Ya Hân. Khi con đi quay phim, tôi thường ghi lại những khoảnh khắc hậu trường rồi đăng lên. Ngoài ra, tôi cũng chia sẻ một số trải nghiệm thường ngày của con.

Khi Ya Ya Hân được nhiều người biết đến hơn, tôi chia sẻ thêm những hoạt động của con trên mạng xã hội để mọi người hiểu hơn về công việc và hành trình của Ya Ya Hân”, mẹ Ya Ya Hân chia sẻ.

Bước vào lớp 10, Ya Ya Hân từng lo lắng khi phải làm quen với môi trường mới. “Sau kỳ thi chuyển cấp, em nghĩ đến việc phải xa những người bạn cũ, bước vào trường mới, lớp mới và làm quen với những người bạn mới.

Lúc đầu, em sợ mình khó hòa nhập. Em cũng lo không biết các bạn sẽ nghĩ về mình như thế nào khi biết em tham gia diễn xuất.

Nhưng sau khoảng một, hai tuần, em dần quen với mọi người. Các bạn trong lớp rất thân thiện. Khi biết em tham gia diễn xuất, các bạn cũng giúp đỡ em.

Có những hôm em phải nghỉ học để đi quay, các bạn gửi bài cho em để em chép và theo kịp bài trên lớp. Cảm giác lo lắng ban đầu vì thế cũng dần hết. Bây giờ em đã quen với trường, lớp và bạn bè mới, em cảm thấy vui vẻ hơn.

Ngoài việc học và đi quay, em thích làm vlog về những chuyến đi chơi, du lịch. Em thích được đến những nơi mới, ghi lại những điều mình trải nghiệm rồi chia sẻ với mọi người.

Trong những chuyến đi trước đây, em nhớ nhất lần được cùng mẹ và anh đến Singapore và Malaysia. Em cũng rất muốn có cơ hội đến Trung Quốc vào một kỳ nghỉ hè trong tương lai”, Ya Ya Hân chia sẻ.

Mẹ Ya Ya Hân cho biết khi em bước vào lớp 10, gia đình cũng điều chỉnh lịch hoạt động nghệ thuật để ưu tiên việc học.

“Ya Ya Hân hiện học lớp 10, bài vở nhiều hơn nên tôi hạn chế cho con đi quay bên ngoài. Những ngày trong tuần, Ya Ya Hân đi học bình thường, khoảng 16h45 mới về. Công việc quay chủ yếu được sắp xếp vào cuối tuần.

Những lúc rảnh, tôi cho Ya Ya Hân đi chơi với bạn bè. Nếu có kỳ nghỉ dài, gia đình có thể sắp xếp cho con đi du lịch. Tôi muốn Ya Ya Hân cân bằng giữa học tập, công việc và thời gian nghỉ ngơi.

Gia đình định hướng để Ya Ya Hân tiếp tục theo đuổi nghệ thuật khi lớn lên. Nếu có điều kiện phù hợp, tôi muốn con được học bài bản về sân khấu, điện ảnh.

Hiện tại, chúng tôi chưa thực hiện dự án nội dung riêng cho Ya Ya Hân. Điều kiện gia đình còn hạn chế, ba mẹ con đang sinh sống tại TP HCM nên tôi chủ yếu ghi lại những cảnh hậu trường và hoạt động thường ngày của con.

Tôi muốn Ya Ya Hân đi từng bước, vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm. Khi có công việc phù hợp thì con tham gia, nhưng việc học vẫn phải được duy trì”, mẹ Ya Ya Hân chia sẻ.