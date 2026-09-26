Thanh niên 'ngậm đá' chơi Trung thu

Hai đối tượng Phương và Quốc bị phát hiện dương tính với chất ma túy.

Ngày 25-9, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình tuần tra đêm trên địa bàn phường Đắk Bla (Quảng Ngãi) đã phát hiện 2 thanh niên đi trên xe mô-tô, trong đó người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra, tổ Cảnh sát 113 xác định người điều khiển phương tiện là Đào Xuân Phương (2004), người ngồi sau là Trần Phú Quốc (2001, cùng trú phường Đắk Bla). Ngoài ra, tổ Cảnh sát 113 tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện Phương và Quốc đều dương tính với chất ma túy. Tổ Cảnh sát 113 đã bàn giao 2 trường hợp trên cho Công an phường Đắk Bla để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.