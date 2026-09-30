Kiểm tra, làm rõ phản ánh chợ Kim Liên dừng hoạt động khiến nhiều tiểu thương gặp khó khăn

Ngày 26-9-2026, trong chương trình phát trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải video với nội dung: “Bảo đảm sinh kế cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên sau giải tỏa”, phản ánh việc chợ Kim Liên dừng hoạt động khiến gần 200 tiểu thương không còn địa điểm kinh doanh, nhiều người đang gặp khó khăn về sinh kế; một số phải thuê tạm hoặc ngồi nhờ trước cửa nhà dân, cửa hàng nhỏ lẻ xung quanh để tiếp tục kinh doanh. Tiểu thương mong muốn được chính quyền hỗ trợ, bố trí địa điểm buôn bán tạm thời trong thời gian chờ xây dựng chợ mới.

Về việc này, tại Công văn số 4977/UBND-TTDLCNS ngày 29-9-2026 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng giao UBND phường Kim Liên nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan; kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.