Kịp thời ngăn chặn, giải cứu thiếu niên có ý định tiêu cực

Khoảng 21h30 ngày 29/9, Công an phường Ngô Quyền nhận tin báo khẩn từ gia đình về việc cháu N.Đ.K., sinh năm 2010, có biểu hiện mất bình tĩnh và trèo ra khu vực lan can tầng 4.

Theo gia đình, trước đó K. xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ sau khi được nhắc nhở về việc sử dụng điện thoại để chơi điện tử. Do tâm lý bồng bột, thiếu niên này đã có hành động khiến gia đình lo lắng, nguy hiểm đến tính mạng.

Các chiến sĩ đưa em xuống nơi an toàn, đồng thời phối hợp với gia đình để hòa giải, ổn định tâm lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Ngô Quyền nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng công an vừa trấn an người thân, vừa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từng bước tiếp cận và trò chuyện với K. Các cán bộ, chiến sĩ kiên trì động viên, thuyết phục để thiếu niên bình tĩnh, ổn định tâm lý và nhận thức được sự nguy hiểm của hành động.

Sau một thời gian được động viên, K. đã bình tĩnh trở lại và đồng ý rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các chiến sĩ đưa em xuống nơi an toàn, đồng thời phối hợp với gia đình để hòa giải, ổn định tâm lý cho thiếu niên.