Văn hóaDu lịch

Tháng mười một về

Tháng mười một về

Báo Sơn La
Gốc

Thì thầm từng ngọn gió đông
Sớm chiều qua ngõ bềnh bồng phiêu du
Tiếng gà vọng khúc cuối thu
Con đường cánh bướm lơ ngơ lượn vờn

Tôi về chạm ngõ yêu thương
Tháng Mười một đến vấn vương bao tình
Khoảng vườn vẫn một sắc xanh
Hàng cau thẳng lối yên bình sớm trưa

Mùa này so đũa trổ hoa
Điểm tô sắc trắng quê nhà mênh mang
Ngày trôi màu nắng trải vàng
Cỏ thêu lối cũ bàn chân kiếm tìm

Mồng tơi tím giậu một mình
Người đi xa xứ bỏ quên những lời
Dòng sông lặng đếm mùa trôi
Ru êm kỷ niệm một thời tuổi thơ...

Kỳ Duyên (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/thang-muoi-mot-ve-juuZgceDR.html