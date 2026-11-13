Tháng mười một về

Thì thầm từng ngọn gió đông

Sớm chiều qua ngõ bềnh bồng phiêu du

Tiếng gà vọng khúc cuối thu

Con đường cánh bướm lơ ngơ lượn vờn

Tôi về chạm ngõ yêu thương

Tháng Mười một đến vấn vương bao tình

Khoảng vườn vẫn một sắc xanh

Hàng cau thẳng lối yên bình sớm trưa

Mùa này so đũa trổ hoa

Điểm tô sắc trắng quê nhà mênh mang

Ngày trôi màu nắng trải vàng

Cỏ thêu lối cũ bàn chân kiếm tìm

Mồng tơi tím giậu một mình

Người đi xa xứ bỏ quên những lời

Dòng sông lặng đếm mùa trôi

Ru êm kỷ niệm một thời tuổi thơ...