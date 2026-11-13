Tháng mười một về
Tháng mười một về
Thì thầm từng ngọn gió đông
Sớm chiều qua ngõ bềnh bồng phiêu du
Tiếng gà vọng khúc cuối thu
Con đường cánh bướm lơ ngơ lượn vờn
Tôi về chạm ngõ yêu thương
Tháng Mười một đến vấn vương bao tình
Khoảng vườn vẫn một sắc xanh
Hàng cau thẳng lối yên bình sớm trưa
Mùa này so đũa trổ hoa
Điểm tô sắc trắng quê nhà mênh mang
Ngày trôi màu nắng trải vàng
Cỏ thêu lối cũ bàn chân kiếm tìm
Mồng tơi tím giậu một mình
Người đi xa xứ bỏ quên những lời
Dòng sông lặng đếm mùa trôi
Ru êm kỷ niệm một thời tuổi thơ...
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/thang-muoi-mot-ve-juuZgceDR.html