Quảng Ngãi sắp có đêm nghệ thuật 'Bản hòa ca đại đoàn kết'

Chương trình nghệ thuật hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 18.11, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và lực lượng biểu diễn.

Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo nội dung, Sở VHTTDL chỉ đạo thực hiện. NSƯT Ngọc Hân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận vai trò kịch bản và tổng đạo diễn chương trình.

Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Với thời lượng khoảng 60 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ca múa và nghệ thuật trình diễn, khắc họa vẻ đẹp văn hóa, con người Quảng Ngãi trong không gian giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung.

Thông qua chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, chương trình gửi gắm thông điệp về sự gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng dân tộc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là 11 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng đa dạng, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống và hơi thở đương đại. Trong đó có các tiết mục “Giang sơn chí anh hùng”, “Thanh âm mặt trời”, “Tình quê”, “Vòng tay đại đoàn kết”, “Mắt biển”, “Ngẫu hứng bài chòi”, “Người Ka Dong uống rượu cần” và liên khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - Bài ca Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và lực lượng biểu diễn, trong đó có NSND Ngọc Khang, NSƯT A Đũh, nghệ sĩ Dương Hoàng Yến, nhóm Cỏ Lạ cùng đội nghệ nhân phường Kon Tum, 100 sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các em thiếu nhi phường Cẩm Thành.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp với nghệ nhân và lực lượng trẻ tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi những làn điệu bài chòi, âm nhạc dân tộc, sắc màu văn hóa Tây Nguyên hòa quyện cùng các giai điệu hiện đại, góp phần thể hiện sức sống của văn hóa trong đời sống hôm nay.

NSƯT Ngọc Hân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng từ nội dung, kịch bản đến dàn dựng, phối hợp lực lượng biểu diễn. Các tiết mục được xây dựng theo mạch xuyên suốt, kết nối bản sắc văn hóa các vùng miền, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và niềm tự hào về quê hương Quảng Ngãi.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, Ban tổ chức sẽ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi. Đêm nghệ thuật dự kiến khép lại bằng màn bắn pháo hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.