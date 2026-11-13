Rộn ràng tiếng chiêng, điệu Cà đáo trong Ngày hội Đại đoàn kết của đồng bào Co

Điệu múa Cà đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được trình diễn tại Ngày hội

Ngày 13.11, tại Nhà văn hóa thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Đây là khu dân cư được địa phương lựa chọn tổ chức Ngày hội điểm nhằm rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Thôn Trà Hiệp hiện có 264 hộ với 1.213 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Co chiếm 98% dân số. Giữa không khí vui tươi của Ngày hội, những hoạt động văn hóa truyền thống đã trở thành điểm nhấn, góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tăng cường sự gắn bó giữa các thế hệ.

Tiếng chiêng ngân vang, tạo không khí rộn ràng trong Ngày hội Đại đoàn kết của đồng bào Co

Nổi bật tại Ngày hội là chương trình văn nghệ với những tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa Co như đánh chiêng, múa Cà đáo, độc tấu kèn Amáp cùng các tiết mục ca múa tập thể. Những âm thanh, điệu múa truyền thống không chỉ tạo nên không khí rộn ràng mà còn góp phần tái hiện đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào ngay trong không gian sinh hoạt cộng đồng.

Biểu diễn kèn Amáp, một nhạc cụ truyền thống của đồng bào Co

Trong đó, múa Cà đáo, tiếng chiêng và âm thanh kèn Amáp là những nét văn hóa được đồng bào Co gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Việc đưa các loại hình văn nghệ truyền thống vào Ngày hội góp phần tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Người dân trao đổi, chia sẻ ý kiến về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

Không chỉ được thể hiện qua văn nghệ, bản sắc văn hóa Co còn hiện diện trong tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và cách người dân cùng nhau xây dựng cuộc sống. Những giá trị ấy được gìn giữ thông qua sự chung sức trong lao động sản xuất, giúp đỡ các gia đình khó khăn, tham gia chỉnh trang khu dân cư và xây dựng đời sống văn hóa.

Các gia đình tiêu biểu được trao Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa năm 2026

Ông Hồ Văn Sáng, người có uy tín trong cộng đồng cho biết, tinh thần đoàn kết luôn là giá trị quan trọng của đồng bào Co. Việc tổ chức Ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau phát huy những truyền thống tốt đẹp, đồng thời quan tâm gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc.

Những phần quà được trao đến các hộ gia đình khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng

Cùng với các hoạt động văn hóa, Ngày hội là dịp nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và chăm lo cộng đồng tại thôn Trà Hiệp.

Năm 2026, toàn thôn có 264/264 hộ đăng ký gia đình văn hóa, trong đó 251 hộ đạt danh hiệu, chiếm 95,08%. Thôn Trà Hiệp được công nhận đạt danh hiệu Thôn Văn hóa năm 2026. Người dân cũng đóng góp 980 ngày công, tham gia làm mới 5 tuyến đường với tổng chiều dài 250m, góp phần chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Các hoạt động thể thao, trò chơi giao lưu diễn ra sôi nổi, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng đồng bào Co ở thôn Trà Hiệp

Trong phát triển kinh tế, bên cạnh duy trì sản xuất nông nghiệp, người dân từng bước phát triển những mô hình phù hợp như nuôi dúi, trồng nấm, nuôi heo ki. Công tác khuyến học được chú trọng với 435 học sinh, sinh viên; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận danh hiệu Thôn Văn hóa năm 2026 và Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa cho các hộ tiêu biểu. Những phần quà động viên khu dân cư, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Đặc biệt, Công ty TNHH Thương mại Thành Phát trao 6 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2026. Những hoạt động thiết thực này tiếp tục thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày hội là dịp để đồng bào Co gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Trà Hiệp khép lại trong không khí vui tươi, gắn kết, nhưng những giá trị văn hóa được khơi dậy từ Ngày hội sẽ tiếp tục được vun đắp trong đời sống thường ngày. Từ tiếng chiêng, điệu múa Cà đáo đến sự đồng lòng của mỗi gia đình, bản sắc văn hóa Co đang được gìn giữ bằng chính sự tham gia, ý thức và tình yêu văn hóa của cộng đồng.

Thông qua tổ chức Ngày hội điểm, xã Thanh Bồng có thêm cơ sở để nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, đưa hoạt động văn hóa truyền thống trở thành một phần thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.