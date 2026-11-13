Văn hóa trà Thái Nguyên - Từ nương chè đến không gian trải nghiệm

Trong những ngày diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, các điểm đến này trở thành địa chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Du khách tham gia trải nghiệm hái chè tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương.

Tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, lượng khách tìm đến tham quan, tìm hiểu văn hóa trà thời gian qua tăng lên rõ rệt. Những nương chè vốn quen thuộc với nhịp lao động thường ngày của người dân nay trở thành không gian đón khách, nơi mỗi chiếc lá, mỗi búp chè đều có thể mở đầu cho một câu chuyện.

Đến đây, du khách được tìm hiểu về vùng nguyên liệu, quy trình chăm sóc, thu hái, chế biến chè; được trực tiếp trải nghiệm hái chè, sao chè và thưởng thức thành phẩm do chính những người làm chè giới thiệu. Những công đoạn tưởng chừng bình dị ấy lại đem đến nhiều điều mới mẻ, nhất là với những người lần đầu được tận mắt chứng kiến hành trình tạo nên một ấm trà Thái Nguyên.

Anh Bùi Trọng Đại, Giám đốc Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên chia sẻ về định hướng phát triển mô hình du lịch gắn với văn hóa trà: Du khách đến không chỉ để uống trà mà còn được sống cùng trà, từ nương chè, bàn tay người hái đến quy trình chế biến và thưởng thức. Đây cũng chính là tinh thần mà hợp tác xã hướng đến trong quá trình phát triển Tiến Yên Farmstay.

Một chén trà ngon vì thế không còn là sản phẩm cuối cùng của một quy trình sản xuất. Nó trở thành kết tinh của đất đai, khí hậu, kinh nghiệm canh tác, sự cần mẫn và tình yêu nghề của người dân vùng chè.

Nếu Tân Cương mang đến cảm nhận về một vùng trà nổi tiếng với hương cốm non đặc trưng, thì La Bằng lại mở ra một sắc thái riêng của văn hóa trà Thái Nguyên. Vùng chè La Bằng có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những búp chè được nuôi dưỡng từ nguồn nước mát lành chảy ra từ chân Núi Tam Đảo cho vị ngọt hậu rất lâu trong cuống họng.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, chương trình “Danh trà đất Việt – Rạng rỡ La Bằng” tổ chức ngày 1-11 đã thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách. Đặc biệt, vùng nguyên liệu của Hợp tác xã Trà Búp Ngọc trở thành một trong những điểm đến được nhiều người quan tâm.

Thay vì chỉ giới thiệu một hộp trà đã hoàn thiện, hợp tác xã lựa chọn cách kể câu chuyện từ chính nương chè, từ đôi bàn tay người lao động và những bí quyết chế biến được tích lũy qua năm tháng.

Các em học sinh đến tham quan, trải nghiệm tại vùng nguyên liệu của Hợp tác xã Trà Búp Ngọc, xã La Bằng.

Nếu nương chè là nơi bắt đầu câu chuyện thì không gian thưởng trà chính là nơi những giá trị văn hóa được cảm nhận rõ nét hơn. Sau khi tham quan vùng nguyên liệu, tìm hiểu cách chế biến, du khách được giới thiệu cách lựa chọn trà, làm nóng ấm chén, tráng trà, điều chỉnh lượng nước và thời gian hãm. Những thao tác tưởng chừng giản dị nhưng đòi hỏi sự am hiểu và tinh tế.

Ở đây, chén trà không còn đơn thuần là sản phẩm để thưởng thức hay mua về làm quà. Đó còn là phương tiện để kết nối con người với con người, để du khách hiểu hơn về phong tục tiếp khách, nếp sinh hoạt và sự chân tình của người dân vùng chè.

Anh Trần Quang Mạnh, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng: Trước đây, tôi biết trà Thái Nguyên ngon và nổi tiếng, nhưng khi được trực tiếp đến nương chè, tự tay hái búp, xem người dân sao chè và nghe kể về nghề truyền thống, tôi mới hiểu vì sao để có một chén trà ngon lại cần nhiều công sức đến vậy. Không khí trong lành, cảnh quan xanh mát cùng sự hiếu khách của người dân đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc.

Cảm nhận ấy cũng gợi mở một hướng phát triển quan trọng, du lịch văn hóa trà không đơn thuần là đưa khách đến tham quan đồi chè, mà cần tạo ra những trải nghiệm có chiều sâu, để du khách hiểu, yêu và muốn quay trở lại.

Một dấu mốc đáng nhớ của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là việc “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện không chỉ khẳng định giá trị của nghề chè mà còn tôn vinh những tri thức dân gian, kinh nghiệm sản xuất và nét đẹp văn hóa được cộng đồng người làm chè gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đây chính là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà. Bởi lẽ, sức hấp dẫn của xứ trà không chỉ đến từ những đồi chè xanh, những sản phẩm trà thơm ngon mà còn nằm ở câu chuyện về con người, tập quán lao động, nghệ thuật chế biến và văn hóa thưởng trà. Người làm chè không chỉ sản xuất, kinh doanh sản phẩm mà còn trở thành những người kể chuyện, những người trực tiếp giới thiệu văn hóa quê hương đến với du khách.

Tuy nhiên, để những mô hình này phát triển bền vững, cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu văn hóa trà, đồng thời hình thành các tour kết nối giữa vùng nguyên liệu, điểm lưu trú, cảnh quan sinh thái và các không gian văn hóa cộng đồng.

Khi mỗi hợp tác xã trở thành một điểm đến, mỗi người làm chè trở thành một đại sứ văn hóa, mỗi chén trà trở thành câu chuyện kể về quê hương, du lịch xứ Trà sẽ có thêm sức hấp dẫn riêng đối với du khách trong nước và quốc tế.