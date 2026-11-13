Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám tôn vinh đạo học, truyền thống trọng hiền tài

Tối 13/11, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện này nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc của Quốc Tử Giám, được thành lập từ năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông.

Trải qua dòng chảy 950 năm, nơi đây không chỉ là trung tâm bồi dưỡng nhân tài mà đã trở thành di sản tinh thần quý báu, biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, kết tinh những giá trị cốt lõi: Đề cao đạo đức, coi trọng tri thức và tôn vinh người thầy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm.

Em Lê Linh Phương, đại diện thế hệ học sinh - sinh viên phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Được tổ chức trong không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lễ kỷ niệm kết hợp phần lễ trang trọng với chương trình nghệ thuật có quy mô dàn dựng công phu.

Không gian sân khấu được bố trí tại khu vực sân Thái Học, kết hợp cảnh quan di tích với hệ thống trình chiếu, ánh sáng và các hình thức biểu diễn nghệ thuật, tạo nên không gian tái hiện câu chuyện lịch sử giáo dục Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa đạo học” là hành trình ngược dòng thời gian. Qua các lớp lang sân khấu, từ màn trình diễn thư pháp đậm chất đạo lý đến các tiết mục âm nhạc, múa đương đại giàu sức biểu cảm, khán giả được dẫn dắt qua từng lát cắt lịch sử.

Chương I mang tên “Mạch nguồn đạo học” tái hiện sự ra đời của Quốc Tử Giám, quá trình phát triển nền giáo dục và truyền thống đào tạo nhân tài.

Các tiết mục “Nghi thức Khai văn”, “Thư pháp”, “Tinh hoa đạo học” góp phần khắc họa những giá trị cốt lõi của nền giáo dục truyền thống, trong đó đề cao tri thức, đạo đức và tinh thần tôn sư trọng đạo.

Thông qua các hình tượng nghệ thuật, chương trình tái hiện không khí văn hóa khoa cử, tinh thần học tập và ý thức rèn luyện nhân cách của các thế hệ người Việt. Đây cũng là những giá trị đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa, nền tảng tri thức của dân tộc qua nhiều thế kỷ.

Tiếp nối câu chuyện lịch sử, chương II mang tên “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” hướng đến vai trò của giáo dục, tri thức và con người trong bối cảnh phát triển hiện nay. Tư tưởng trọng dụng nhân tài được đặt trong mối liên hệ với yêu cầu đổi mới, sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước.

Các tiết mục “Hà Nội Đất học - Đất linh”, “Hò vươn mình”, “Khát vọng sinh viên Việt Nam”... mở rộng câu chuyện từ truyền thống hiếu học của Thăng Long - Hà Nội đến tinh thần vươn lên, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Bên cạnh các loại hình ca múa nhạc, chương trình còn kết hợp những sáng tác âm nhạc mới, các tiết mục mashup và hình ảnh tư liệu.

Công nghệ 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật được sử dụng nhằm tăng hiệu quả trình diễn, đồng thời tạo điểm nhấn cho không gian sân khấu tại di tích.

Việc kết hợp công nghệ với các chất liệu văn hóa truyền thống giúp những câu chuyện về lịch sử giáo dục, văn hóa khoa cử và tinh thần hiếu học được thể hiện bằng hình thức gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Lễ kỷ niệm tối 13/11 là tâm điểm của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật kéo dài từ ngày 5/11 đến 15/11. Do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học.

Thông qua các hình thức tiếp cận đa dạng, chương trình góp phần đưa những giá trị của nền Quốc học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy tinh thần hiếu học và ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.