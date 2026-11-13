Lễ khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo diễn ra từ ngày 13 đến 28/11. Sự kiện với hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của Thủ đô, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Trong đó, sự kiện có sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia. Thông qua mạch kết nối "Thị - Phố - Nghề" và ba trục triển khai kinh tế sáng tạo, nghệ thuật liên ngành và đồng sáng tạo, lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản, sáng tạo, hình thành những giá trị mới nhằm phục vụ, phát triển đô thị.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh đây là lần đầu tiên nghệ sĩ quốc tế tham gia đồng sáng tạo với nghệ sĩ Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội. Với thông điệp "Kết tài hoa, dệt tài sản", lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức, năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài. Đồng thời, sự kiện góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt nền tảng số Văn hóa - Du lịch Hà Nội Hanoi Go. Hanoi Go được giới thiệu là không gian kết nối và khám phá Hà Nội đa chiều, hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản, nghệ thuật và sáng tạo của Thủ đô. Việc ra mắt nền tảng số này trong khuôn khổ lễ hội góp phần mở rộng phương thức tiếp cận thông tin văn hóa, du lịch, tạo thêm cầu nối giữa các điểm đến, hoạt động sáng tạo với người dân và du khách.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt nền tảng số Văn hóa - Du lịch Hà Nội Hanoi Go

Chia sẻ về ý nghĩa của nền tảng số Văn hóa - Du lịch Hà Nội Hanoi Go, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trang web ra đời như một cầu nối số hóa đưa tinh hoa Thủ đô đến gần hơn với nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế. Không chỉ cung cấp thông tin du lịch và văn hóa thông thường, Hanoi Go được kỳ vọng trở thành "trợ lý ảo" toàn diện giúp người dân và du khách dễ dàng khám phá trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống hiện đại, năng động, sáng tạo của Hà Nội.

Năm 2019, Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế. Qua bốn mùa tổ chức, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội từng bước trở thành không gian kết nối các nguồn lực sáng tạo, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng. Bước sang mùa thứ năm, Lễ hội năm 2026 tiếp cận công chúng nhằm kết nối những giá trị di sản, văn hóa truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: "Bằng cách đặt các nghề thủ công truyền thống vào cuộc đối thoại với nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế đương đại, lễ hội năm nay mở ra cho chúng ta những hình dung về cách tri thức cùng sự khéo léo của các thế hệ nghệ nhân có thể khơi nguồn cho những biểu đạt sáng tạo, sản phẩm và cơ hội mới".

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh các hoạt động chính thức, chương trình khai mạc còn mang đến không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ chủ đề “Thăng Long kẻ nghệ”. Với sân khấu được thiết kế dựa trên hình tượng thủy đình, chương trình kết hợp tinh hoa nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ biểu đạt đương đại, tái hiện những sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng đất Thăng Long - Hà Nội. Thông qua các tác phẩm được dàn dựng công phu, những loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, ca trù, hát văn, tuồng,... được đặt trong sự giao thoa với những cách thể hiện mới.

Thông qua các tác phẩm được dàn dựng công phu, những loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, ca trù, hát văn, tuồng,... được đặt trong sự giao thoa với những cách thể hiện mới

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được kỳ vọng tiếp tục mở rộng sự tham gia của cộng đồng, kết nối các nguồn lực văn hóa và sáng tạo, góp phần khai thác hiệu quả giá trị di sản trong đời sống đương đại. Qua đó, Hà Nội hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, khẳng định bản sắc của một thành phố giàu truyền thống văn hóa, luôn vận động, đổi mới và hội nhập.