Khai mạc tuần lễ kết nối cung cầu nông sản, đặc sản vùng miền tại TP.HCM

Tối 13/11, tại phường Bình Đông (TP.HCM), Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP.HCM khai mạc, gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 và Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông.

Tham dự lễ khai mạc có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng đại diện lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Cà Mau và các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, sự kiện quy tụ khoảng 260 gian hàng của 11 tỉnh, thành phố, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc kết hợp Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông với Tuần lễ kết nối cung cầu nông, thủy sản, đặc sản vùng miền và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và người tiêu dùng tại TP.HCM.

Theo ông Nguyện, sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu địa phương, đồng thời thiết lập các mối liên kết hợp tác kinh tế lâu dài giữa Cà Mau, TP.HCM và các tỉnh, thành.

Tại sự kiện, khu vực trưng bày nông sản, rau, củ, quả và trái cây đặc sản giới thiệu nhiều sản phẩm từ Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang và TP.HCM.

Điểm nhấn của chương trình là không gian “Ngôi nhà chung”, nơi các địa phương giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thế mạnh văn hóa và tiềm năng phát triển. Mỗi gian hàng không chỉ là nơi trưng bày, quảng bá sản phẩm mà còn thể hiện sự kết nối, giao lưu giữa các địa phương với phường Bình Đông.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, tuần lễ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm như xếp lá dừa nghệ thuật, nặn tò he, vẽ nón lá, vẽ chân dung nghệ thuật, làm bánh dân gian và các trò chơi dân gian.

Các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử Nam Bộ cũng được tổ chức hằng đêm, góp phần giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền đến người dân và du khách. Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuần lễ diễn ra đến hết ngày 17/11/2026 tại tuyến đường số 6, Khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, TP.HCM. Người dân và du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm các không gian trưng bày nông sản, thủy hải sản, đặc sản vùng miền và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.