Dàn nghệ sĩ gạo cội Kim Xuân, Thành Lộc, Hữu Châu đồng hành cùng dự án sân khấu ý nghĩa 'Hào quang trong bóng tối'

Thông qua vòng phỏng vấn chuyên môn trực tiếp vào tháng 5/2026 dưới sự thẩm định của hội đồng giám khảo gồm các đạo diễn và nghệ sĩ sân khấu uy tín tại TP. HCM như đạo diễn Ngọc Duyên, đạo diễn Công Hiển, đạo diễn Trần Bảo Châu, nghệ sĩ Bùi Lâm Vỹ và đạo diễn Huy An.

14 học viên khiếm thị đã được tuyển chọn để bước vào chương trình đào tạo kéo dài suốt 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10/2026. Trong suốt giai đoạn này, các học viên được trang bị bài bản và rèn luyện liên tục các kỹ năng cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn, bao gồm diễn xuất, kỹ thuật tiếng nói sân khấu, thanh nhạc và chuyển động hình thể.

Để xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, chương trình có sự đồng hành và trực tiếp đứng lớp của nhiều nghệ sĩ gạo cội, cùng các chuyên gia đào tạo sân khấu hàng đầu như: NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, đạo diễn - diễn viên Lê Hoàng Giang, đạo diễn - giảng viên Mạnh Duy, nghệ sĩ Thảo Ngọc và nghệ sĩ Hoàng Thiện từ Impact Theatre Saigon, cùng hai nghệ sĩ Lyon Đạt Nguyễn và Alek Phước Chương.

Dưới sự dẫn dắt nghệ thuật của đạo diễn Huy An, dự án không dừng lại ở mô hình đào tạo kỹ năng đơn thuần, mà mở ra không gian đồng sáng tạo, nơi người khiếm thị chuyển hóa vị thế từ khán giả thưởng lãm thụ động sang vai trò người biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Điều này biến chính những chiêm nghiệm cuộc sống và nội lực cá nhân thành chất liệu nghệ thuật giàu sức gợi.

Chương trình biểu diễn của dự án gồm hai trích đoạn kịch. Đêm diễn mở đầu bằng ca khúc Tôi một người mù do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác và khép lại với ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời của Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hai trích đoạn kịch trong chương trình gồm trích đoạn Hào quang trong bóng tối, cảm tác từ tác phẩm sân khấu Tây Ban Nha và trích đoạn Dòng nhớ của NSƯT Hạnh Thúy khai thác bối cảnh văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Đêm công diễn chính thức sẽ diễn ra vào lúc 19h, ngày 18/11/2026, tại Nina Next Space (180/1 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP. HCM), mở cửa hoàn toàn miễn phí cho khoảng 250 đến 300 khán giả, gồm giới nghệ thuật, văn hóa, các tổ chức phát triển cộng đồng và công chúng.