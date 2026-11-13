Đánh thức hồn gỗ và tôn vinh nghệ thuật thủ công tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Ngày 13/11/2026, tại Hà Nội, triển lãm "Lưu dấu thủ mộc" chính thức khai mạc trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.
Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ với các tác phẩm đa dạng về chất liệu và hình thức thể hiện, mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của nghệ thuật thủ công, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo và ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/danh-thuc-hon-go-va-ton-vinh-nghe-thuat-thu-cong-tai-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-20261113160019422.htm