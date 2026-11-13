Đánh thức hồn gỗ và tôn vinh nghệ thuật thủ công tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ với các tác phẩm đa dạng về chất liệu và hình thức thể hiện, mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của nghệ thuật thủ công, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo và ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Các tác phẩm sáng tạo được trưng bày tại không gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các tác phẩm sáng tạo được trưng bày tại không gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tác giả Nguyễn Hữu Thiện chia sẻ về tác phẩm tranh kính dát vàng của mình tại trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Triển lãm những thực hành sáng tạo trên nhiều chất liệu và loại hình nghệ thuật khác nhau. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Trưng bày nhận được sự quan tâm của khách tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Trưng bày nhận được sự quan tâm của khách tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Trưng bày nhận được sự quan tâm của khách tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khách tham quan trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khách tham quan trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khách tham quan trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khách tham quan trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN