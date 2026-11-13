Sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 16/11, quy tụ khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đông đảo nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế.

Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc

Ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới - Khu vực Châu Á, Đồng Chủ tịch Tiểu ban Thành phố thủ công thế giới phát biểu

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất - năm 2026

Các đại biểu tham dự Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất - năm 2026

Tiết mục văn nghệ mở màn Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất - năm 2026

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất - năm 2026

Người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất - năm 2026