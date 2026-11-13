Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất - năm 2026
Tối 13/11/2026, tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu".
Sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 16/11, quy tụ khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đông đảo nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/festival-bao-ton-va-phat-trien-lang-nghe-toan-cau-lan-thu-nhat-nam-2026-20261113221508008.htm