Diva Mỹ Linh góp giọng trong đêm thơ nhạc 'Ngữ văn Tổng hợp - Đêm hội ngộ'

Chương trình thơ nhạc “Ngữ văn Tổng hợp - Đêm hội ngộ” diễn ra tại Quảng trường Nhân văn, thu hút đông đảo giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên tham dự.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức (thứ tư từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình còn có sự góp mặt của Diva Mỹ Linh cùng đông đảo các nghệ sĩ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Văn học.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thu Hiền, Trưởng khoa Văn học, cho biết, nhà trường mong muốn đêm thơ nhạc giữa không gian sân trường sẽ tạo nên cuộc gặp gỡ gần gũi, thân tình như chính nếp nhà của Văn khoa Tổng hợp: "Không cần đến những nghi thức trang trọng, không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, chỉ có những lời thơ, tiếng hát, những giai điệu và những con người cùng chia sẻ niềm vui được hội ngộ. Chúng tôi mong rằng mỗi tiết mục tối nay sẽ là một món quà tinh thần, mỗi bài thơ được đọc lên, mỗi ca khúc được cất lên sẽ mang đến cho quý vị một cảm xúc riêng, đưa quý vị trở về với những miền ký ức riêng của mình".

Các đại biểu, giảng viên và cựu sinh viên hội ngộ, cùng ôn lại những năm tháng học tập, giảng dạy dưới mái trường Nhân văn. Nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, giảng viên Khoa Văn học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Hùng Vĩ giao lưu tại chương trình.

Những tiết mục nghệ thuật mở màn mang đến không khí tươi vui, trang trọng, khơi gợi cảm xúc về một thời thanh xuân dưới mái trường đại học. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đọc thơ tại chương trình.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức giao lưu tại chương trình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của diva Mỹ Linh trở thành điểm nhấn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Diva Mỹ Linh trình diễn hai ca khúc tại đêm hội ngộ của các thế hệ Ngữ văn Tổng hợp.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình trong phần biểu diễn của Mỹ Linh.

Những tiết mục thơ và nhạc đan xen tạo nên sắc thái riêng cho chương trình, kết nối tình yêu văn chương với âm nhạc.

Khán giả hào hứng thưởng thức các tiết mục biểu diễn, cùng hòa mình vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

Các cựu sinh viên và sinh viên hào hứng tham dự chương trình, tiếp nối truyền thống và tình yêu văn chương của các thế hệ đi trước.

Chương trình khép lại trong không khí lưu luyến, là dịp để các thế hệ từng gắn bó với Ngữ văn Tổng hợp gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường.

Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956-2026), 30 năm thành lập Khoa Văn học và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba sẽ được tổ chức vào sáng mai, 14-11. Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Khoa trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa. Đây không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên mà còn là động lực để Khoa tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.