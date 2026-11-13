HanoiGo - Mở cánh cửa số đưa di sản vươn xa

Hà Nội có những vẻ đẹp không dễ khám phá hết trong một chuyến đi. Đó là những con phố cổ lưu giữ dấu tích thời gian, những mái đình trầm mặc giữa lòng đô thị, những làng nghề truyền thống hay nhịp sống sôi động của một thành phố đang không ngừng đổi mới. Mỗi địa danh, mỗi không gian văn hóa đều mang trong mình một câu chuyện, góp phần tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Làm thế nào để những câu chuyện ấy đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế? Câu trả lời đang từng bước được Hà Nội hiện thực hóa thông qua ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Tối 13/11, trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ", thành phố chính thức ra mắt Cổng thông tin Điểm Chạm HanoiGo nền tảng quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô. Đây là dấu mốc trong nỗ lực đổi mới phương thức giới thiệu, kết nối và phát huy giá trị di sản trên không gian số.

Cổng thông tin Điểm Chạm HanoiGo - nền tảng quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô chính thức ra mắt

Được tích hợp trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn, HanoiGo hướng tới trở thành nền tảng thông tin số tập trung về văn hóa, du lịch Hà Nội. Dữ liệu về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề, ẩm thực, cơ sở lưu trú, sự kiện nghệ thuật và các sản phẩm du lịch được kết nối, giúp người dân và du khách thuận tiện tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến và xây dựng hành trình khám phá Thủ đô.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: "Trang HanoiGo ra đời mang theo ý nghĩa sâu sắc như một cầu nối số hóa đưa tinh hoa Thủ đô đến gần hơn với nhân dân, du khách, bạn bè quốc tế".

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ"

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, HanoiGo được kỳ vọng trở thành một "trợ lý ảo" toàn diện, giúp người dân và du khách dễ dàng khám phá trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính cùng nhịp sống hiện đại, năng động, sáng tạo của Hà Nội.

Sự ra đời của HanoiGo mang ý nghĩa rộng hơn một sản phẩm công nghệ. Khi những nguồn tài nguyên văn hóa, du lịch vốn được giới thiệu qua nhiều kênh khác nhau được kết nối trên một nền tảng thống nhất, các điểm đến có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế. Đây cũng là điều kiện để đổi mới hoạt động quảng bá, từng bước kết nối di sản với các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch.

Hướng đi này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Đối với Hà Nội, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá mà còn tạo thêm cơ hội khai thác nguồn tài nguyên di sản, phát triển kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Nhìn từ góc độ quốc tế, việc Hà Nội kết nối di sản với những phương thức sáng tạo mới cũng là hướng đi phù hợp với tầm nhìn phát triển đô thị bền vững mà UNESCO đang thúc đẩy.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng Hà Nội đã chứng minh di sản văn hóa phong phú của Thủ đô có thể trở thành nền tảng cho một tương lai hòa nhập và đổi mới. Theo ông, di sản không chỉ là những gì còn lại từ quá khứ mà còn là nguồn tài nguyên sống động, liên tục được làm mới thông qua sự sáng tạo của cộng đồng.

"Di sản không chỉ đơn thuần là những gì còn lại từ quá khứ. Đó là một nguồn tài nguyên sống động, không ngừng được làm mới thông qua sự sáng tạo của chính những người kế thừa, thực hành và diễn giải lại di sản đó", ông Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh.

Thông điệp này càng có ý nghĩa khi năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam trở thành thành viên UNESCO. Từ danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình" năm 1999 đến việc gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế năm 2019, Hà Nội đang từng bước phát huy nguồn lực văn hóa để kiến tạo những giá trị phát triển mới.

Sự ra mắt HanoiGo trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 cũng cho thấy nỗ lực gắn kết công nghệ với đời sống văn hóa. Với hơn 150 hoạt động diễn ra tại 5 cụm không gian từ ngày 13 đến 28/11, lễ hội tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật truyền thống, thiết kế đương đại và cộng đồng sáng tạo, góp phần đưa di sản hiện diện sinh động hơn trong nhịp sống đô thị.

Sự ra mắt HanoiGo trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 cũng cho thấy nỗ lực gắn kết công nghệ với đời sống văn hóa

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, HanoiGo còn thể hiện tầm nhìn ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế đêm, du lịch thông minh, đồng thời khẳng định hình ảnh một Thủ đô đổi mới, sáng tạo và chủ động hội nhập.

Để nền tảng phát huy hiệu quả lâu dài, chất lượng dữ liệu, khả năng cập nhật thông tin và sự kết nối với các sản phẩm du lịch thực tế sẽ là những yếu tố quan trọng. Cùng với đó là sự tham gia của doanh nghiệp, nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và người dân trong việc làm phong phú những trải nghiệm văn hóa của Thủ đô.

Từ những con phố rêu phong đến không gian số rộng mở, Hà Nội đang tìm thêm một cách kể câu chuyện của chính mình. Để những giá trị nghìn năm không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà tiếp tục hiện diện, lan tỏa và sống cùng nhịp chuyển động của thời đại./.