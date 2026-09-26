ASIAD 2026: Ngày thi đấu chưa như kỳ vọng của đoàn Việt Nam

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày thi đấu 26/9 tại ASIAD 20, đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương dù có đại diện góp mặt ở các nội dung chung kết canoeing và điền kinh.

Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở vòng 1/8 đơn nữ môn cầu lông, trong khi Lê Thị Cẩm Tú và Vũ Lê Thiên Hải giành quyền đi tiếp ở nội dung của mình.

Thùy Linh mở đầu ngày thi đấu thuận lợi bằng chiến thắng 21-15, 21-10 trước đối thủ Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia ở vòng 2 đơn nữ. Tuy nhiên, tay vợt số 1 Việt Nam sau đó gặp đối thủ mạnh Chen Yu Fei của Trung Quốc, hiện đứng thứ 4 thế giới, và không thể giành quyền vào tứ kết. Việc Thùy Linh bị loại khiến cầu lông Việt Nam mất đi một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại kỳ ASIAD lần này.

Môn điền kinh cũng không thể mang về huy chương cho đoàn Việt Nam trong ngày 26/9. Hồ Trọng Mạnh Hùng xếp thứ 8 tại chung kết nhảy ba bước nam.

Trong khi đó, Lê Thị Cẩm Tú hoàn thành lượt chạy 200 m nữ với thành tích 23 giây 38, qua đó giành quyền đi tiếp. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý của đoàn Việt Nam trong ngày.

Canoeing có hai đại diện tranh tài ở các nội dung chung kết: Hoàng Thị Hường thi đấu kayak đơn nữ 500 m, còn Hiên Năm và Nguyễn Hồng Thái dự nội dung canoe đôi hỗn hợp 500 m.

Cả hai nội dung đều không mang về huy chương. Ở vòng bán kết kayak đơn nam 500 m, Vũ Lê Thiên Hải về nhất lượt đua với thành tích 1 phút 48 giây 408 để giành vé vào chung kết.

Môn bắn súng cũng chưa có kết quả như kỳ vọng khi 3 xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My đều không vượt qua vòng loại 50 m súng trường 3 tư thế nữ.

Ở môn boxing, Hà Thị Linh thua Sitora Turdibekova của Uzbekistan 0-5 tại vòng 16 hạng cân nữ. Đội kiếm chém nam Việt Nam cũng dừng bước ở vòng 1/8 nội dung đồng đội sau thất bại 35-45 trước Uzbekistan. Tại môn bóng ném nữ, Việt Nam thua Hàn Quốc 18-46.

Sau ngày 26/9, đoàn Thể thao Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng.

Cơ hội cải thiện thành tích của đoàn được đặt vào các nội dung còn lại, trong đó có chung kết kayak đơn nam 500 m của Vũ Lê Thiên Hải và chặng thi đấu tiếp theo của Lê Thị Cẩm Tú ở đường chạy 200 m nữ./.