Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 ngày 26-9: Trung Quốc bỏ xa các nước
Cập nhật bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến hết ngày thi đấu hôm nay (26-9).
Tính đến hết ngày thi đấu 26-9, Đoàn thể thao Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương khi giành được 107 huy chương vàng (HCV), 41 huy chương bạc (HCB) và 28 huy chương đồng (HCĐ).
Xếp sau là chủ nhà Nhật Bản (31 HCV, 49 HCB, 49 HCĐ) và Hàn Quốc (16 HCV, 21 HCB, 36 HCĐ).
Đoàn thể thao Thái Lan đứng thứ 6 với 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ, dẫn đầu trong các nước khu vực Đông Nam Á.
Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/asiad-20/bang-xep-hang-huy-chuong-asiad-20-ngay-26-9-trung-quoc-bo-xa-cac-nuoc-1058469