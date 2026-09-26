Gặp mặt các đoàn thi đấu nội dung nâng cao Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm (thứ 7 bên phải vào) và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng kỷ niệm chương cho các đoàn về dự giải. Ảnh: Hà Ngân

Dự buổi gặp mặt có Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, các Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Lợi; Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở VH,TT&DL Hà Nội) Nguyễn Phúc Anh, đại diện các nhà tài trợ và 16 đoàn thể thao các tỉnh, thành, ngành tham dự giải.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức cho biết: Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 là sự kiện thể thao lớn, đồng thời là một trong các hoạt động trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 27 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hà Ngân

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 được UBND thành phố Hà Nội giao cho hai cơ quan: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đồng tổ chức. Lễ phát động Giải chạy đã được tổ chức vào ngày 23-3 tại vườn hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cuộc thi Chung kết sẽ khai mạc vào 7h00 ngày 27-9 tại vườn hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 5.000 người, trong đó có hơn 3.000 vận động viên thi đấu chính thức các nội dung. Được phát động từ tháng 3-2026 cùng với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, toàn thành phố có 126 xã, phường tổ chức giải chạy cấp cơ sở với hơn 100.000 người tham gia. Lực lượng vận động viên tham gia cũng đông hơn năm trước rất nhiều, cho thấy uy tín của giải đấu ngày càng lan tỏa.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, sở dĩ giải có quy mô lớn và chất lượng ngày càng nâng cao như vậy là nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn vận động viên các tỉnh, thành phố, ngành. Tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, nội dung nâng cao quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 16 đơn vị tỉnh, thành phố, gồm: Thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Lai Châu, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Gia Lai, Quân đội, Phú Thọ, Công an Nhân dân, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Trưởng đoàn điền kinh Thái Nguyên Hà Văn Vĩnh. Ảnh: Hà Ngân

Giải năm nay thu hút nhiều vận động viên tên tuổi của làng điền kinh như: Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh (Hà Nội); Nguyễn Thu Hà (Ninh Bình); Trịnh Quốc Lượng, Hán Thị Bích Thư, Dương Minh Hùng (Quân đội); Hoàng Viết Vỹ Ly (Bắc Ninh); Trần Minh Vân (Thái Nguyên); Bùi Thu Hà (Thanh Hóa), Ngô Thị Khánh Ny (Hưng Yên)... Đây là những vận động viên từng khoác áo đội tuyển quốc gia và giành thành tích cao tại các giải trong nước, quốc tế.

Thay mặt Ban Tổ chức giải, đồng chí Nguyễn Minh Đức chúc mừng và cảm ơn các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên đã về tham dự giải. Đồng thời, bày tỏ mong muốn ở kỳ giải tới - Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 52 - sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước.

Trưởng đoàn điền kinh Thái Nguyên Hà Văn Vĩnh cho biết, Thái Nguyên là đơn vị đã nhiều năm tham gia Giải chạy Báo Hànộimới. Năm 2026, đoàn Thái Nguyên tham dự giải với 8 vận động viên, trong đó có các vận động viên khá quen thuộc như Trần Lê Hoàng, Trương Quang Linh, Phan Thị Trúc... Đây là những vận động viên trẻ đã từng giành huy chương tại giải vô địch quốc gia. Đoàn Thái Nguyên đặt mục tiêu các vận động viên lọt vào tốp 3 ở các nội dung nâng cao.

Trưởng đoàn, kiêm huấn luyện viên đội điền kinh tỉnh Lai Châu Nguyễn Tùng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hà Ngân

Còn Trưởng đoàn, kiêm huấn luyện viên đội điền kinh tỉnh Lai Châu Nguyễn Tùng cho biết, năm nay là năm thứ ba Lai Châu tham dự Giải chạy Báo Hànộimới. Năm nay, đoàn Lai Châu tham dự giải với 6 vận động viên (3 nam, 3 nữ). Thầy trò cũng tập luyện rất nghiêm túc từ 2 tháng nay để chuẩn bị tốt nhất cho giải. Đội cũng kỳ vọng vận động viên trẻ Bùi Tuấn Tú sẽ đạt thành tích cao tại giải.

“Tham dự Giải chạy Báo Hànộimới là giải đấu rất ý nghĩa, nhất là khi đã tham dự nhiều năm nên khi đến Hà Nội lần này chúng tôi cảm thấy thân thiết như về nhà. Giải đấu còn mang ý nghĩa “Vì hòa bình” nên chúng tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện”, Trưởng đoàn, kiêm huấn luyện viên đội điền kinh tỉnh Lai Châu chia sẻ.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới đã tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đã đóng góp nhiều năm cho Giải.

Sáng 27-9, Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.