Em trai Jude Bellingham gây ấn tượng mạnh trong màu áo U21 Anh

Đội bóng của HLV Lee Carsley bị Kazakhstan dẫn trước từ phút thứ 3 nhưng nhanh chóng lật ngược tình thế. Jobe Bellingham đeo băng đội trưởng và để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Will Lankshear ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Kết quả này giúp U21 Anh tiến gần tấm vé dự vòng chung kết U21 châu Âu 2027 tại Albania và Serbia.

Jobe Bellingham đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Sau trận đấu, HLV Lee Carsley dành nhiều lời khen cho Jobe Bellingham. Nhà cầm quân U21 Anh cho biết ông đã theo dõi tiền vệ này trong thời gian khoác áo Borussia Dortmund và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt. “Cậu ấy chơi xuất sắc. Tôi đã theo dõi Jobe ở Dortmund vài tuần trước và thấy sự tiến bộ rõ rệt. Về thể chất, cậu ấy đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và khả năng chuyền bóng cũng được cải thiện”, Carsley nhận xét.

Jobe Bellingham gây ấn tượng mạnh giúp U21 Anh tiến gần vé dự EURO

Theo HLV U21 Anh, Jobe ngày càng cho thấy sự tự tin trong những tình huống tranh chấp, di chuyển và vượt qua đối thủ. Carsley đánh giá đây là những dấu hiệu tích cực trong quá trình phát triển của tiền vệ 21 tuổi. Jobe đã giữ băng đội trưởng U21 Anh trong phần lớn hành trình vòng loại.

Ở trận gặp Kazakhstan, Jobe thi đấu trọn vẹn và liên tục tham gia vào những pha lên bóng của đội chủ nhà. Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền vệ Dortmund tạo dấu ấn ở thời điểm quan trọng. Ngôi sao trẻ này thực hiện đường chuyền quyết định để Lankshear ghi bàn thứ tư, khép lại màn ngược dòng của U21 Anh.

Việc khoác áo đội tuyển Anh luôn khiến Jobe khó tránh khỏi sự so sánh với người anh Jude Bellingham. Jude đã trở thành một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Anh, trong khi Jobe vẫn đang từng bước xây dựng vị trí riêng ở cấp độ trẻ.

Jobe Bellingham nổi bật trong màn ngược dòng của U21 Anh

Khác với người anh trai đang khoác áo Real Madrid, Jobe có xu hướng đảm nhiệm vai trò tiền vệ toàn diện, tham gia cả phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Khả năng di chuyển, tranh chấp và đưa bóng lên phía trước giúp cầu thủ này trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của Carsley.

Bước chuyển từ Sunderland sang Borussia Dortmund cũng là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Jobe. Tại Đức, tiền vệ người Anh tiếp tục được trao cơ hội thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Trong màu áo U21 Anh, Jobe cũng cho thấy sự trưởng thành về vai trò. Chiếc băng đội trưởng cùng những màn trình diễn ổn định giúp anh dần được nhìn nhận bằng chính năng lực thay vì chỉ là em trai của Jude Bellingham.

Jude Bellingham, người anh nổi tiếng của Jobe trong màu áo Real Madrid

Chiến thắng trước Kazakhstan là trận thắng thứ bảy trong tám trận của U21 Anh tại vòng loại U21 EURO 2027. Đội bóng của Carsley tiếp tục dẫn đầu bảng D và đứng trước cơ hội hoàn tất mục tiêu giành vé tới Albania và Serbia. U21 Anh sẽ gặp Slovakia ngày 2/10. Sau đó, đội tuyển trẻ xứ sở sương mù còn trận làm khách trước CH Ireland vào ngày 6/10 để khép lại vòng loại.

Với Jobe Bellingham, những màn trình diễn như trước Kazakhstan tiếp tục củng cố vị trí của tiền vệ này trong đội hình U21 Anh. Quan trọng hơn, cầu thủ 21 tuổi đang từng bước tạo dựng hình ảnh riêng trong hành trình phát triển sự nghiệp, thay vì chỉ được nhắc đến qua mối liên hệ với người anh Jude.