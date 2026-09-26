Thái Lan đưa thủ tục nhập cảnh lên điện thoại

Hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tướng Panumas Boonyalug, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, cho biết sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách quốc tế đang gây áp lực lớn đối với hạ tầng kiểm soát tại các sân bay và cửa khẩu. Việc ra mắt THIM là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của lực lượng xuất nhập cảnh.

Ứng dụng THIM hiện đã tích hợp Tờ khai Nhập cảnh kỹ thuật số, cho phép du khách kê khai thông tin trực tuyến trước chuyến đi. Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ mở rộng thêm các dịch vụ công như đặt lịch hẹn xếp hàng, gia hạn thị thực, báo cáo lưu trú 90 ngày, cấp giấy chứng nhận lưu trú và xin cấp thị thực tại cửa khẩu.

Về an toàn thông tin, THIM áp dụng công nghệ quét chip hộ chiếu, nhận diện khuôn mặt người dùng và mã hóa dữ liệu sinh trắc học. Ứng dụng cũng tích hợp tính năng "Khám phá Thái Lan " cung cấp các mã ưu đãi dịch vụ du lịch, lưu trú qua mã QR.

Sau gần hai tháng phát hành thử nghiệm trên các kho ứng dụng (App Store, Google Play, Huawei AppGallery) từ ngày 1/8, THIM đã ghi nhận hơn 600.000 lượt tải xuống với tỷ lệ kích hoạt sử dụng đạt trên 97%.