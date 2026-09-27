Apple bị tuyên bồi thường hơn 5,7 tỷ USD vì công nghệ phản hồi xúc giác

Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết vào ngày 26-9, sau khi xem xét vụ kiện liên quan đến hệ thống Taptic Engine của Apple, công nghệ tạo ra các rung động và phản hồi xúc giác trên iPhone và Apple Watch.

Mức bồi thường cụ thể được xác định là hơn 5,7 tỷ USD, được xem là phán quyết bồi thường lớn nhất thuộc loại này tại Mỹ tính đến nay.

Logo Apple được treo tại lối vào cửa hàng Apple trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS/Mike Segar.

Vụ kiện tập trung vào 2 bằng sáng chế của Taction Technology, liên quan đến công nghệ tạo ra các rung động tần số thấp có thể cảm nhận bằng xúc giác.

Bồi thẩm đoàn xác định Apple vi phạm các yêu cầu trong cả 2 bằng sáng chế, nhưng không cho rằng hành vi vi phạm là cố ý.

Taction Technology khởi kiện Apple vào năm 2021. Apple bác bỏ cáo buộc và cho rằng các bằng sáng chế của Taction không hợp lệ.

Năm 2023, một thẩm phán liên bang tại San Diego từng đưa ra phán quyết có lợi cho Apple, nhưng năm 2025 tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã hủy quyết định này và khôi phục vụ kiện để tiếp tục xét xử.

Sau phán quyết mới, Apple cho biết không đồng tình với kết luận của bồi thẩm đoàn cũng như khoản bồi thường, đồng thời khẳng định Taptic Engine về cơ bản khác với công nghệ của Taction và Apple không sử dụng công nghệ của công ty này.

Taction Technology là công ty có trụ sở tại San Diego, chuyên phát triển công nghệ phản hồi xúc giác và sử dụng công nghệ này trong một số sản phẩm như tai nghe và thiết bị chơi game.

Với việc Apple tuyên bố kháng cáo, vụ tranh chấp bằng sáng chế kéo dài từ năm 2021 vẫn chưa kết thúc về mặt tố tụng.