Thông số HONOR Magic 9 series: Đột phá với pin 11.000mAh cùng cụm camera tiềm vọng 200MP

Dòng điện thoại cao cấp HONOR Magic 9 vừa rò rỉ toàn bộ thông số kỹ thuật quan trọng ngay trước thời điểm công bố chính thức. Đợt ra mắt lần này bao gồm ba biến thể riêng biệt: phiên bản tiêu chuẩn, bản Pro Max và biến thể cao cấp nhất Pro Max Super Edition. Điểm nhấn bao trùm toàn bộ thế hệ sản phẩm mới là dung lượng pin được mở rộng đáng kể lên mức tối đa 11.000mAh, đi kèm hệ thống ống kính độ phân giải cao 200MP.

HONOR Magic 9 tiêu chuẩn: Bước nhảy vọt về pin và cảm biến selfie

Dù là phiên bản cơ bản, mẫu HONOR Magic 9 tiêu chuẩn sở hữu phần cứng đáng chú ý khi trang bị màn hình LTPS phẳng kích thước 6,37 inch với độ phân giải 1.5K+ cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Bên trong, máy sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 đi kèm viên pin dung lượng 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

Thiết kế HONOR Magic 9

Về khả năng ghi hình, HONOR Magic 9 tạo sự khác biệt trên thị trường di động với camera selfie dạng vuông 55MP đạt tỷ lệ 1:1, đánh dấu lần đầu tiên trang bị này xuất hiện trên hệ điều hành Android. Ở mặt lưng, hệ thống ba camera bao gồm cảm biến chính 200MP kích thước 1/1.4 inch, ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tiềm vọng 200MP hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Thiết bị đạt chuẩn chống nước, kháng bụi IP69K và tích hợp nút kích hoạt AI riêng biệt.

HONOR Magic 9 Pro Max: Cấu hình mở rộng và khả năng chống rung quang học

Biến thể Pro Max mang lại diện tích hiển thị lớn hơn với màn hình phẳng 6,8 inch, sử dụng tấm nền công nghệ LTPO giúp tiết kiệm năng lượng linh hoạt. Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 8EE6. Cung cấp năng lượng cho phần cứng này là viên pin dung lượng 8.800mAh, được nâng cấp khả năng tiếp nhận năng lượng với sạc có dây 100W cùng sạc không dây 80W.

HONOR Magic 9 Pro Max sẽ có cấu hình cực khủng

Hệ thống quang học của biến thể Pro Max được nâng cấp về kích thước cảm biến. Camera chính 200MP trang bị cảm biến lớn 1/1.28 inch hỗ trợ chống rung quang học 3 độ, hạn chế tối đa nhòe mờ khi chuyển động. Camera tiềm vọng 200MP được tích hợp cảm biến 1/1.4 inch chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị bổ sung công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D, hệ thống loa kép 1216 cùng motor rung trục X nhằm tối ưu hóa phản hồi xúc giác.

HONOR Magic 9 Pro Max Super Edition: Tản nhiệt chủ động và thỏi pin 11.000mAh

Mẫu máy đặc biệt nhất trong dòng sản phẩm là HONOR Magic 9 Pro Max Super Edition. Model này quay trở lại sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 nhưng tích hợp thêm quạt tản nhiệt chủ động bên trong thân máy. Màn hình máy có kích thước 6,81 inch, tạo không gian thao tác rộng rãi cho nhu cầu chơi game và xử lý tác vụ nặng liên tục.

HONOR Magic 9 Pro Max Super Edition có viên pin khủng

Điểm đáng chú ý nhất về mặt thiết kế kỹ thuật là thiết bị sở hữu viên pin lên tới 11.000mAh nhưng độ dày thân máy chỉ dừng ở mức 8,1mm, mỏng nhất trong cả ba phiên bản. Nhằm cân đối không gian linh kiện bên trong khung máy, cụm camera sau có sự thay đổi với cảm biến chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và camera tele 50MP. Hệ thống bảo mật sinh trắc học trên bản Super Edition sử dụng cảm biến vân tay quang học đặt dưới màn hình thay vì cảm biến siêu âm.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật HONOR Magic 9 series