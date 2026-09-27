OPPO K14 Plus lộ diện diện mạo mới với viên pin 8.000 mAh cùng màn hình 1.5K 144Hz sắc nét

OPPO K14 Plus là mẫu điện thoại thông minh tầm trung sắp được trình làng vào ngày 29/9 tới. Trước thềm sự kiện công bố chính thức, các hình ảnh chi tiết và trọn bộ thông số kỹ thuật của sản phẩm đã được công bố, thu hút sự chú ý lớn nhờ viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh cùng màn hình tần số quét 144Hz.

Thiết kế OPPO K14 Plus

Thiết kế ngoại hình trẻ trung và chuẩn độ bền IP69K

Về mặt thị giác, OPPO K14 Plus sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với hai tùy chọn màu sắc cá tính: Star White (trắng) và Solar Orange (cam). Điểm nhấn trên nắp lưng của máy là các họa tiết hoa văn đồng bộ cùng slogan "Stay Cool. Stay Powered." được bố trí ở góc phải, thể hiện rõ định hướng bền bỉ và hiệu suất năng lượng cao.

Khung máy được hoàn thiện liền mạch, không xuất hiện các dải ăng-ten ngắt đoạn thường thấy, ngụ ý thiết bị sử dụng chất liệu nhựa chuyên dụng. Cạnh phải tập trung phím nguồn và cụm điều chỉnh âm lượng. Cạnh đáy là nơi đặt cổng kết nối USB-C, khay SIM, micro thu âm và dải loa thoại, trong khi cạnh trên bổ sung thêm một micro phụ nhằm tối ưu khả năng lọc tạp âm.

Điện thoại OPPO có ngoại hình trẻ trung, bắt mắt

Đáng chú ý, thiết bị đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP69K. Đây là chuẩn kháng bụi và nước ở mức áp lực cùng nhiệt độ cao, giúp bảo vệ các linh kiện bên trong an toàn vượt trội so với các tiêu chuẩn thông thường trong phân khúc tầm trung.

Khả năng hiển thị 144Hz và hiệu năng từ Dimensity 7360 Max

Mặt trước của OPPO K14 Plus được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.77 inch, mang đến không gian thao tác rộng rãi cùng độ phân giải đạt mức 1.5K. Đặc biệt, tốc độ làm tươi của màn hình được đẩy lên ngưỡng 144Hz, giúp chuyển động hình ảnh và các thao tác vuốt chạm của người dùng đạt độ mượt mà tối đa.

Cung cấp sức mạnh phần cứng cho thiết bị là vi xử lý Dimensity 7360 Max. Để duy trì hiệu suất ổn định khi vận hành các tác vụ nặng hoặc chơi game trong thời gian dài, máy được tích hợp buồng tản nhiệt buồng hơi (VC) diện tích lên tới 5,000 mm². Thiết bị hỗ trợ ba tùy chọn bộ nhớ: 6GB RAM/128GB ROM, 8GB RAM/128GB ROM và cao nhất là 8GB RAM/256GB ROM, vận hành trên nền tảng ColorOS 16 ngay khi mở hộp.

Pin 8.000 mAh vượt trội cùng hệ thống camera OIS 50MP

Ưu thế cạnh tranh lớn nhất của OPPO K14 Plus nằm ở khối pin dung lượng 8,000 mAh. Mức dung lượng này vượt xa tiêu chuẩn phổ biến hiện nay, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao liên tục trong nhiều ngày. Đi kèm với viên pin lớn là công nghệ sạc nhanh công suất 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng cho máy.

OPPO K14 Plus sẽ là lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc tầm trung

Về phần cứng quang học, cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP có hỗ trợ chống rung quang học OIS và cảm biến phụ xóa phông 2MP. Ở mặt trước, camera selfie sở hữu độ phân giải 16MP dùng cảm biến Sony IMX480. Ngoài ra, máy còn trang bị cụm loa stereo kép và cảm biến nhận diện vân tay nhúng bên dưới màn hình.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO K14 Plus

Mức giá chính thức cùng các chương trình mở bán của OPPO K14 Plus sẽ được công bố chính xác trong sự kiện ra mắt ngày 29/9 tới.