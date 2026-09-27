Sẵn sàng bảo vệ biển, đảo Tổ quốc

Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân là đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ căn cứ quân sự Cam Ranh và sẵn sàng chi viện bảo vệ đặc khu Trường Sa. Thời gian qua, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị chú trọng huấn luyện sát thực tế, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị và trình độ hiệp đồng giữa các lực lượng.

Miệt mài trên thao trường

Trên trận địa pháo phòng không 37mm của Tiểu đoàn 872 (Lữ đoàn 957) cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không miệt mài thực hành nội dung hiệp đồng đại đội thao tác chiến đấu. Nhận khẩu lệnh của chỉ huy, các chiến sĩ nhanh chóng vào đội hình. Những khẩu pháo được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ huấn luyện xử trí tình huống phòng không.

Khẩu lệnh vang lên dứt khoát, các bộ phận đồng loạt thực hành theo nội dung đã được huấn luyện. Người quan sát tập trung bám mục tiêu, các pháo thủ phối hợp nhịp nhàng, thao tác chính xác. Từng động tác trên trận địa được cán bộ huấn luyện theo dõi, kiểm tra chặt chẽ để kịp thời uốn nắn những điểm còn hạn chế. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập để từng động tác ngày càng thuần thục, chính xác hơn.

Đoàn kiểm tra của Vùng 4 Hải quân nghe giới thiệu về mô hình huấn luyện mắc tăng võng của Lữ đoàn 957.

Sau mỗi lần thực hành, cán bộ huấn luyện tổ chức nhận xét, chỉ rõ những động tác còn hạn chế. Từ tư thế, động tác của từng pháo thủ đến sự phối hợp giữa các vị trí đều được uốn nắn tỉ mỉ để bộ đội khắc phục ngay. Qua đó, bộ đội từng bước hình thành tác phong nhanh, chính xác, nâng cao khả năng hiệp đồng khi xử trí các tình huống.

Đại úy Lê Tiến Huy - Đại đội trưởng Đại đội Pháo phòng không cho biết: “Đối với nội dung hiệp đồng đại đội thao tác chiến đấu, chúng tôi tập trung huấn luyện cho bộ đội nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí, thuần thục động tác và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hành. Cán bộ thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục những khâu yếu, động tác chưa chính xác, bảo đảm bộ đội thực hiện nhiệm vụ nhanh, đúng và an toàn”.

Kiểm tra bắn súng K54 cho sĩ quan.

Huấn luyện pháo phòng không 37mm là một trong nhiều nội dung được Lữ đoàn 957 duy trì thường xuyên. Đặc thù của đơn vị là quản lý, huấn luyện nhiều loại vũ khí, trang bị với các chuyên ngành như: Binh chủng hợp thành; pháo binh; pháo phòng không; tăng thiết giáp. Vì vậy, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị được biên chế và phối hợp tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới công tác huấn luyện

Lữ đoàn 957 xác định chất lượng huấn luyện phụ thuộc rất lớn và công tác chuẩn bị. Nên từ giáo án, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ đến vũ khí, trang bị đều được cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị, kiểm tra kỹ lưỡng. Những nội dung khó, những khâu bộ đội còn yếu được rà soát để có phương pháp huấn luyện phù hợp. Với đơn vị, chuẩn bị tốt là cơ sở để buổi huấn luyện diễn ra đúng kế hoạch, đồng thời giúp bộ đội nắm chắc nội dung và thuần thục động tác.

Pháo phòng không 37mm bắn đạn thật trong diễn tập.

Từ yêu cầu thực tế, Lữ đoàn 957 đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Thay vì chỉ truyền đạt bằng lý thuyết, các nội dung được cụ thể hóa bằng hình ảnh, mô hình và những tình huống sát thực tế, giúp bộ đội dễ quan sát, dễ hiểu và dễ thực hành.

Nổi bật là việc xây dựng các video huấn luyện của Đại đội Pháo phòng không, tập trung vào nội dung xử trí tình huống tác chiến phòng không. Qua hình ảnh, âm thanh và trình tự thao tác trực quan, những nội dung đòi hỏi sự chính xác, thống nhất được cụ thể hóa sinh động. Cán bộ, chiến sĩ có thể quan sát từng động tác, khẩu lệnh, phương pháp hiệp đồng và trình tự xử trí tình huống trước khi bước vào thực hành.

Cách làm này giúp bộ đội dễ tiếp thu, đồng thời chủ động nghiên cứu, tự học, tự rèn trước, trong và sau mỗi buổi huấn luyện. Sản phẩm đã đạt giải nhất tại hội thi mô hình học cụ cấp Lữ đoàn và giải nhất hội thi mô hình học cụ của Vùng 4 Hải quân. Thành tích này không chỉ khẳng định hiệu quả cách làm mà còn cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong đổi mới phương pháp huấn luyện.

Luyện tập phương án chi viện bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trên thao trường, nhiều mô hình, sáng kiến cũng được đưa vào sử dụng như: Hệ thống thông nòng tự động trên pháo tự hành Su-100 hỗ trợ quá trình thực hành; các loại sa bàn thao trường bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ giúp bộ đội hình dung rõ hơn địa hình, vị trí và cách bố trí lực lượng. Mô hình bếp Hoàng Cầm, mắc tăng võng... cũng được sử dụng để bộ đội thực hành các nội dung cụ thể.

Trong từng nội dung, Lữ đoàn 957 thực hiện phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng thời gian thực hành, giảm lý thuyết đơn thuần; tập trung vào những nội dung bộ đội còn yếu, thiếu kinh nghiệm. Các tình huống huấn luyện được tổ chức theo hướng sát với điều kiện thực hiện nhiệm vụ, qua đó rèn luyện khả năng xử trí và phối hợp của bộ đội.

Không ngừng nâng cao chất lượng

Hằng năm, Lữ đoàn 957 tổ chức huấn luyện từ 700 đến 800 chiến sĩ mới đến từ các địa phương Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh; huấn luyện lực lượng dự bị động viên xã Cam Lâm và gần 300 hạ sĩ quan chỉ huy. Với khối lượng công việc lớn, đơn vị chú trọng phân loại đối tượng, xác định yêu cầu cụ thể để tổ chức huấn luyện phù hợp.

Đội hình xe Su-100 chuẩn bị hành quân cơ động.

Để tạo chuyển biến bền vững, Lữ đoàn 957 chú trọng xây dựng cho bộ đội động cơ, trách nhiệm và tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện. Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, đơn vị coi trọng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, chủ động học tập, làm chủ vũ khí, trang bị và xử trí các tình huống.

Đại tá Tiên Quang Sự - Chính ủy Lữ đoàn 957 cho biết: “Đặc thù nhiệm vụ của lữ đoàn đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, làm chủ vũ khí, trang bị và sẵn sàng xử trí tốt các tình huống. Vì vậy, chúng tôi xác định chất lượng huấn luyện phải được thể hiện bằng khả năng hoàn thành nhiệm vụ thực tế của từng cơ quan, đơn vị”.

Hằng năm, 100% nội dung huấn luyện của Lữ đoàn 957 đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% khá, giỏi. Trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng thực hành và hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Diễn tập bắn đạn thật tại Lữ đoàn 957.

Thời gian tới, Lữ đoàn 957 tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện hiệp đồng và xử trí tình huống; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phương pháp tốt; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ; đồng thời duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn. Qua đó, đơn vị chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ căn cứ quân sự Cam Ranh, sẵn sàng chi viện bảo vệ đặc khu Trường Sa và hoàn thành nhiệm vụ được giao.