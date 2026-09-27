Thông số HONOR Magic 9 series: Đột phá pin khủng 11.000mAh cùng ống kính tiềm vọng 200MP

Dòng sản phẩm flagship HONOR Magic 9 vừa bị rò rỉ bảng thông số kỹ thuật chi tiết trước thềm ra mắt chính thức. Báo cáo kỹ thuật cho thấy thương hiệu này chuẩn bị mang đến bước nhảy vọt về dung lượng pin và công nghệ nhiếp ảnh di động trên ba phiên bản: Magic 9 tiêu chuẩn, Magic 9 Pro Max và Magic 9 Pro Max Super Edition.

HONOR Magic 9: Đột phá camera selfie vuông và pin 8.000mAh

Dù là phiên bản có kích thước nhỏ gọn nhất trong đợt ra mắt này, HONOR Magic 9 tiêu chuẩn vẫn sở hữu cấu hình phần cứng ấn tượng. Thiết bị được trang bị màn hình phẳng tấm nền LTPS kích thước 6.37 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K+ cùng tần số quét thích ứng 120Hz mượt mà.

Sức mạnh xử lý của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Để cung cấp năng lượng cho con chip hiệu năng cao, nhà sản xuất tích hợp viên pin dung lượng 8.000mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W. Độ bền của thiết bị được nâng lên mức chuẩn kháng nước và bụi IP69K, đồng thời bổ sung phím bấm vật lý hỗ trợ thao tác AI chuyên dụng.

Thiết kế HONOR Magic 9

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý trên bản tiêu chuẩn là camera selfie độ phân giải 55MP với cảm biến tỷ lệ vuông 1:1, đánh dấu lần đầu tiên trang bị này xuất hiện trên hệ điều hành Android. Ở mặt lưng, hệ thống ba camera bao gồm cảm biến chính 200MP kích thước 1/1.4 inch, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele tiềm vọng 200MP hỗ trợ mức zoom quang học 3.5x.

HONOR Magic 9 Pro Max: Nâng cấp màn hình LTPO và cảm biến lớn

Biến thể Pro Max hướng đến trải nghiệm hiển thị cao cấp hơn với màn hình phẳng 6.8 inch sử dụng công nghệ tấm nền LTPO tiết kiệm điện năng. Khác với bản tiêu chuẩn, máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8EE6 tối ưu riêng biệt cho các tác vụ xử lý đồ họa nặng.

HONOR Magic 9 Pro Max sẽ có cấu hình cực khủng

Hệ thống quang học trên phiên bản Pro Max được mở rộng với cảm biến chính 200MP kích thước 1/1.28 inch, tích hợp công nghệ chống rung quang học 3 độ tân tiến. Cụm ống kính tiềm vọng 200MP cũng dùng cảm biến lớn 1/1.4 inch nhằm tăng cường khả năng thu nhận ánh sáng khi chụp ảnh tầm xa.

Về thời lượng sử dụng, HONOR nâng mức dung lượng pin lên 8.800mAh, kết hợp giải pháp sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 80W. Máy bổ sung cảm biến nhận diện gương mặt 3D sinh trắc học, hệ thống loa stereo kép 1216 và motor rung tuyến tính trục X phản hồi xúc giác chính xác.

HONOR Magic 9 Pro Max Super Edition: Đỉnh cao pin 11.000mAh cùng tản nhiệt chủ động

Phiên bản cao cấp nhất mang tên Super Edition tập trung mạnh vào nhóm người dùng đòi hỏi thời lượng sử dụng liên tục và hiệu năng chơi game bền bỉ. Mẫu máy này sở hữu màn hình lớn 6.81 inch, tiếp tục khai thác sức mạnh của chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 nhưng tích hợp thêm cụm quạt tản nhiệt chủ động bên trong thân máy.

HONOR Magic 9 Pro Max Super Edition có viên pin khủng

Điểm gây bất ngờ nhất trên biến thể này là viên pin dung lượng lên tới 11.000mAh, mức dung lượng vượt trội so với tiêu chuẩn điện thoại thông minh hiện nay. Đáng lưu ý, thiết bị vẫn đạt độ mỏng 8.1mm – mảnh mai nhất toàn bộ dải sản phẩm Magic 9.

Để đạt được kích thước mỏng cùng viên pin lớn, HONOR thực hiện một số cân bằng kỹ thuật. Cụm ống kính phụ rút xuống độ phân giải 12MP cho góc siêu rộng và 50MP cho camera tele, trong khi camera chính vẫn giữ nguyên 200MP. Ngoài ra, cảm biến nhận diện vân tay chuyển sang dạng quang học dưới màn hình.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật HONOR Magic 9 series

Sự xuất hiện của dòng Magic 9 cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc nâng cấp dung lượng pin di động lên ngưỡng mới mà không làm mất đi tính thẩm mỹ của thiết kế tổng thể.